آموزش بهترين راهكار براي توانمندسازي افراد معلول است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرزي مرزي ظهر دوشنبه در جريان بازديد از مركز نگهداري معلولين باران در شهرستان قروه كه با همراهي مدير كل بهزيستي استان و فرماندار قروه صورت گرفت، اظهار داشت: آموزش و اطلاع رساني درست بهترين راه براي توانمندسازي افراد معلول در جامعه است.

وي با اشاره به لزوم حمايت سازمان هاي مسئول و همچنين اقشار مختلف مردم از افراد معلول در جامعه گفت: معلولیت دلیلی بر ناتوانی فرد معلول نیست و آموزش بهترین راه توانمند سازی این قشر است كه انتظار مي رود اين مهم به صورت ويژه از سوي ادارات و سازمان هاي دولتي در دستور كار قرار گيرد.

نماينده مردم شهرستان هاي قروه و دهگلان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه این بازدید درباره حل مشکلات مطرح شده در بازدید این مرکز قول مساعد داد و افزود: ما آمادگي داريم تا موارد مربوط به اين مركز را از طريق مسئولان كشوري و استاني پيگيري كنيم.

فرماندار شهرستان قروه نیز در این بازید ضمن تقدير از اقدامات صورت گرفته از سوي اداره كل بهزيستي استان كردستان براي حمايت از راه اندازي چنين مراكزي گفت: نگهداری و مراقبت از معلولین برای اكثر خانواده ها سخت و حتی امکان پذیر نمی باشد و این مهم وجود چنين مراكز را با اهميت مي كند كه البته بايد در جاي خود از متوليان اداره و مديريت مراكز اين چنين نيز به نوبه خود قدرداني كر.

مدیرکل بهزیستی نیز ضمن بیان گزارشي از فعالیت ها و اقدامات بهزیستی برای این مرکز اظهار داشت: انتظار مي رود که در آینده نزدیک با مساعدت نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و همچنین فرمانداری قروه این مرکز را محل دیگری منتقل كنيم.

سيد صباح قريشي با اشاره به لزوم حمايت از راه اندازي و ادامه كار مراكز اين چنين در استان كردستان يادآور شد: انتظار داريم كه در راستاي برنامه ريزي هاي صورت گرفته بتوانيم زمینه واگذاری زمین و احداث ساختمانی مناسبت تر برای رفاه حال معلولین فراهم كنيم كه براي عملياتي كردن اين مهم نيازمند همكاري ديگر ادارات و سازمان هاي دولتي استان و شهرستان هستيم .

وي با بيان اينكه اداره كل بهزيستي استان كردستان با استفاده از تمامي ظرفيت هاي در اختيار خود در راستاي خدمت به جامعه مخاطب خود تلاش مي كند، افزود: خوشبختانه در راستاي پيگيري هاي صورت گرفته در استان و كشور اقدامات خوبي جهت كمك به افراد معلول و نيازمند در استان كردستان صورت گرفته است ولي با توجه به نيازهاي فعلي بايد اين اقدامات افزايش يابد.

رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان قروه نيز بازدید مسئولین و مدیران استانی و همچنین خیرین حامی معلولین از این مرکز را به فال نیک گرفت و ضمن خیر مقدم مجدد به آنان به بيان گزارشي از نحوه خدمت رسانی به این معولین و مشکلاتی که گریبان گیر مراکز بهزیستی است پرداخت و جلب توجه و همچنين جذب مشارکتهای مردمی برای اداره این چنین مراکز را امری ضروری عنوان كرد.