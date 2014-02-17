تشریح جزئیات جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران/ حضور پر رنگ زنان پرستار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم، هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران سراسر کشور را بزرگترین جشنواره ورزشی برگزار شده توسط سازمان نظام پرستاری خواند و گفت: بیش از 600 پرستار در دو بخش تیمی و انفرادی از 58 شهر در این جشنواره حضور دارند که در سه روز ابتدایی جشنواره مسابقات تیمی بین 16 تیم فوتسال آقایان و 10 تیم والیبال خانم ها برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری قرعه کشی تیم های حاضر در مراسم شب گذشته افزود: بر این اساس تیمهای فوتسال آقایان به 4 گروه 4 تیمی و 10 تیم والیبال خانم ها نیز به دو گروه 5 تیمی گروه بندی شدند که از امروز به مدت سه روز مسابقات آنها برگزار شده و در نهایت 4 تیم فوتسال و 4 تیم والیبال به مرحله نیمه نهایی و نهایی راه خواهند یافت.

دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران ادامه داد: در پایان سه روز ابتدایی مسابقات، تیمهای بازنده همزمان با ورود رقبای انفرادی (در 5 رشته ورزشی دارت، شنا، تنیس روی میز، شطرنج و دو میدانی 1500متر)، در روز دوشنبه مسابقات را ترک می کنند.

وی افزود: در جشنواره امسال علاوه بر افزایش حدود 30 درصدی تعداد شرکت کنندگان نسبت به دروه های قبل شاهد افزایش تعداد رشته های ورزشی نیز بوده ایم به طوریکه امسال جشنواره با اضافه شدن یک رشته ورزشی جدید (دو میدانی) در بخش انفرادی در 7 رشته ورزشی برگزار می شود.

شریفی مقدم ادامه داد: برگزاری جشنواره امسال در شهر آبادان باعث شده بار فرهنگی و ارزشی این جشنواره به نسبت گذشته بالاتر باشد زیرا شهر آبادان یادآور شهادت ها و رشادت های 8 سال دفاع مقدس است و همواره به عنوان الگوی مقاومت مطرح بوده است لذا بازدید از مناطق جنگی نیز در دستور کار جشنواره امسال قرار دارد.

وی افزود: مراسم اختتامیه نیز پس از پایان رقابتهای انفرادی در سه روزه پایانی جشنواره در روز پنجشنبه با حضور مسئولان با معرفی برندگان و اعطای مدال ها برگزار می شود.

دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی و ورزشی پرستاران، میانگین رده سنی شرکت کنندگان در جشنواره امسال را 31 سال عنوان کرد و گفت: بیشترین رده سنی شرکت کننده نیز با 32 ورزشکار متعلق به رده سنی 25 سال است.

شریفی مقدم اضافه کرد: همچنین اگر چه در بخش تیمی شاهد حضور پررنگ تر تیم آقایان در مسابقات هستیم اما در بخش انفرادی این معادله به نفع خانم ها بوده و حضور خانم های پرستار بیشتر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ورزشکاران در اردوگاه میثاق که خود مجموعه ای فرهنگی و تربیتی است اسکان یافته اند. مسابقات نیز به لحاظ کیفیت در سطح بسیار مناسب و استاندارد در حال برگزاری و داوری است و کمیته های فنی نیز نظارت بر چگونگی اجرای مسابقات را بر عهده دارند.

معاون اجتماعی و فرهنگی نظام پرستاری با اظهار امیدواری از اینکه جامعه پرستاری از این فرصت به دست آمده به نحوی مناسب بهره برداری کند، گفت: کار پرستاری حرفه ای سخت و طاقت فرساست و مواجهه دائمی با بیمار و گریه و شیون همراه بیماران، پرستاران را با استرس مداوم درگیر می کند لذا امید است این جشنواره فرصتی مناسب برای دوری از استرس های روزمره جامعه پرستاری باشد.

وی افزود: قطعا بازیابی روحیه نشاط و طراوات در جامعه پرستاری می تواند تأثیر بسزایی در کیفیت کار پرستاران داشته باشد و امیدواریم به واسطه برگزاری چنین جشنواره هایی شاهد رضایتمندی بیش از پیش مردم و بیماران از جامعه پرستاری باشیم.

شریفی مقدم با اشاره به هماهنگی های بین بخشی بسیار مطلوب ارگانها و سازمانهای حامی برگزاری هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران سراسر کشور از تمام مسئولان و نهادهای حمایت کننده برگزاری این جشنواره تشکر و قدردانی کرد.