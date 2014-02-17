به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی در کارگاه روش تبلیغ دانشآموختگان شرکتکننده در ششمین گردهمآیی دانشآموختگان المصطفی، با بیان این که «حسبنا کتابالله» ضد قرآن و حرف لغوی است، اظهار داشت: کتابالله به تنهایی کافی نیست. اگر «هذا بیان» (قرآن بیانکننده است) کافی است، پس چرا خدا میگوید «لتبین للناس»؟ (آنچه بر مردم نازل شده، روشن سازی است).
این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: ما در هر نماز، از اهل بیت(علیهم السلام) یاد میکنیم، زیرا کسانی که با اهلبیت (ع) نباشد، گمراه هستند و ما در سوره حمد میگوییم: «ولا الضالین»، زیرا اگر با اهلبیت(علیهم السلام) باشیم، هیچگاه گمراه نمیشویم.
مصادیق بندگان
حجتالاسلام والمسلمین قرائتی، در ادامه به مصادیق «عباداللهالصالحین» اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در قرآن سه نمونه از آن بیان شده است، نخست یاران حضرت مهدی(عج)، دوم: مردی که در خانه بر خانواده خود آسان میگیرد، سوم: کسانی که کارهایی انجام میدهند و باعث خشم کفار میشود، این افراد از مصادیق عبد صالح هستند.
وی افزود: «ولایت فقیه» به پیش از پیامبر(ص)، در زمان حضرت عیسی(ع) و حضرت موسی(ع) برمیگردد، زیرا در قرآن آمده است که علمای یهود طبق تورات، حکومت میکردند. «ولایت فقیه» فقط در ایران نیست، در ایران، حرف آخر را فقیه عادل بیهوس میزند.
حجتالاسلام قرائتی، با اشاره به آیه «اطیعواالله واطیعوالرسول واولیالامر منکم»، درباره «اولیالامر» اظهار داشت: «اولیالامر» باید معصوم باشد تا بتوانیم از او اطاعت کنیم.
استاد تفسیر قرآن افزود: مشکل وهابیها این است که قرآن را به صورت جامع در نظر نمیگیرد و بخشهایی از قرآن را میبینند و از بخشهای دیگر غفلت میکنند و به همین دلیل، دچار گمراهی میشوند.
از چه کسانی اطاعت کنیم
وی بیان کرد: «اولیالامر» فقط میتواند معصوم باشد ابراز نمود: در مسیر اطاعت از همه افراد، تابلوی توقف وجود دارد، یعنی در برخی امور نباید از افراد اطاعت کرد، ولی در مسیر اطاعت از معصوم (ع)، تابلوی توقف وجود ندارد. و از همین نکته معلوم میشود که به عنوان مثال والدین معصوم نیستند.
حجتالاسلام والمسلمین قرائتی ادامه داد: ما «ولایت فقیه» را ادامهدهنده راه معصوم میدانیم چون معصوم فرموده است که از ولی فقیه اطاعت کنیم..
رابطه ظلم و ظهور
وی در بخش دیگری از سخن خود بیان کرد: نباید بپنداریم که باید ظلم کنیم تا امام زمان(عج) تشریف بیاورند و نباید با این دستاویز که هرگاه دنیا پر از «ظلم» شود، امام زمان(عج) تشریف میآورند به دیگران ظلم و ستم کنیم، زیرا گفته نشده است که دنیا باید پر از «ظالم» شود، یعنی در منابع دینی به ما نگفتهاند که ظلم کنیم تا دنیا پر از ظلم شود، پس حق نداریم ظلم کنیم.
توسل در زمان همه انبیاء بوده است
حجتالاسلام والمسلمین قرائتی در ادامه گفت: آیا توسل، شرک است؟ باید با قرآن به این شبهه پاسخ داد؛ در قرآن آمده است که بنیاسرائیل، که لجوجترین قوم بودند نیز به حضرت موسی(ع) متوسل شدند. پس توسل به مقام ائمه(علیهم السلام) اشکال ندارد. توسل به مقام و جایگاه کسی و یا به زنده یا مرده بودن فردی که به آن متوسل میشویم، ربط ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: در قرآن آمده است صندوقی که جان حضرت موسی(ع) را در نوزادی به امر خدا نجات داد، برای بنیاسرائیل، مایه آرامش بود. با توجه به این نکته، نباید توسل ائمه (علیهم السلام) و آرامش یافتن در اثر توسل به آنها را مردود دانست.
حجتالاسلام والمسلمین قرائتی در خصوص پرهیز از عمل به شک گفت: در کردار خود، باید به چیزهایی متمسک شویم که شکی در آن وجود ندارد. برای نمونه، بر صحت در سجده بر خاک، شیعه و سنی اتفاق نظر دارند پس شکی در صحت آن نیست ولی سجده بر فرش را فقط اهل تسنن جایز میشمارند.
وی با بیان این که عقل انسان کامل نیست، بیان کرد: اگر عقل انسان کامل بود، هیچ گاه پشیمان نمیشد، زیرا عقل کامل، پشیمان نمیشود. البته باید از عقل کمک گرفت.
مردم عمل میخواهند
این استاد حوزه، بر اثرگذاری علم در برابر عمل تأکید کرد و گفت: امروزه، مردم از ما عمل میخواهند. نمیتوان با قیافه خوب و مسجد زیبا جوانان را جذب کرد. بلکه میتوان با اخلاق خوب، دیگران را مجذوب ساخت.
وی ادامه داد: باید رفتارمان با دیگران خودمانی باشد، زیرا به این ترتیب، میتوان در دیگران اثر مثبت گذاشت.
به گزارش مرکز خبر حوزه، حجتالاسلام والمسلمین قرائتی، در پایان، تصریح کرد: با امام زمان(عج) باشید، زیرا در لحظات حساس به یاری شما میآیند و تنهایتان نمیگذارند. ممکن است امام زمان(عج) از دست ما ناراضی باشند، ولی ما را دوست دارند.
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