  1. دين، حوزه، انديشه
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

سرهنگ بازنشسته آپارتمان 3 میلیارد ریالی را وقف ازدواج جوانان کرد

سرهنگ بازنشسته آپارتمان 3 میلیارد ریالی را وقف ازدواج جوانان کرد

«حوریه غفاریان جعفرزاده» با حضور در سازمان اوقاف و امور خیریه یک دستگاه آپارتمان خود را وقف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مساحت این موقوفه 76 متر مربع و ارزش تقریبی آن بیش از 3 میلیارد ریال برآورد شده است.

بر اساس نظر این بانوی واقف که سرهنگ بازنشسته راهنمایی و رانندگی است، تولیت این موقوفه در زمان حیات با شخص واقف و پس از آن با سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

این موقوفه واقع در بزرگراه شهید ستاری تهران وقف درمان بیماران صعب العلاج، کمک به ایتام، تهیه جهیزیه زوج های جوان و امور خیریه شد.

وقف نامه این موقوفه در تاریخ 23 بهمن در سازمان اوقاف و امور خیریه تنظیم و با مراجعه به دفتر ثبت اسناد، به ثبت رسیده است. وی هدف از این اقدام را برجای نهادن یادگار ماندگاری در جهان مادی و کمک به مردم و نسل جوان دانست و افزود: فرهنگ وقف با تبلیغات مثبت در سالهای اخیر رو به گسترش است.

کد مطلب 2238321

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