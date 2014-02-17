سرهنگ بازنشسته آپارتمان 3 میلیارد ریالی را وقف ازدواج جوانان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مساحت این موقوفه 76 متر مربع و ارزش تقریبی آن بیش از 3 میلیارد ریال برآورد شده است.



بر اساس نظر این بانوی واقف که سرهنگ بازنشسته راهنمایی و رانندگی است، تولیت این موقوفه در زمان حیات با شخص واقف و پس از آن با سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

این موقوفه واقع در بزرگراه شهید ستاری تهران وقف درمان بیماران صعب العلاج، کمک به ایتام، تهیه جهیزیه زوج های جوان و امور خیریه شد.



وقف نامه این موقوفه در تاریخ 23 بهمن در سازمان اوقاف و امور خیریه تنظیم و با مراجعه به دفتر ثبت اسناد، به ثبت رسیده است. وی هدف از این اقدام را برجای نهادن یادگار ماندگاری در جهان مادی و کمک به مردم و نسل جوان دانست و افزود: فرهنگ وقف با تبلیغات مثبت در سالهای اخیر رو به گسترش است.