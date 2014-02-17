پنج تبعه بیگانه در سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند/ علت حادثه در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در حاشیه محور فرعی ایرانشهر-ابتر تعداد 5 جنازه متعلق به اتباع بیگانه به همراه 3 مجروح با گزارش مردم محلی به پلیس 110 اطلاع داده شد که علت این حادثه و دلایل وقوع آن توسط کارشناسان انتظامی و پلیس راه در دست بررسی است.

در همین رابطه فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: کارشناسان مربوطه با اعزام به منطقه در حال بررسی علت این حادثه هستند.

محمدرضا کورسی اظهار داشت: علت این حادثه که این افراد به دلیل برخورد با خودروهای عبوری جان خود را از دست داده‌اند و یا بر اثر سانحه رانندگی خودروهای حامل قاچاق انسان هنوز مشخص نیست و نیاز به بررسی دارد.

وی گفت: به دلیل اینکه در سر صحنه این حادثه هیچ خودرویی وجود نداشت لذا علت وقوع این حادثه و هویت 5 فرد کشته شده مشخص نیست.

بنابر اظهارات منابع محلی گمان می‌رود که این افراد در حال تردد با خودروهای حامل قاچاق انسان بودند که بر اثر سرعت زیاد خودروی آنها واژگون شده و به دلیل جان سالم به در بردن راننده از این ماجرا و ترس از قانون عامل حادثه متواری شده است.