به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق صالحی منش در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم که قبل از ظهر دوشنبه با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، رئیس و اعضای شورای شهر قم، فرماندهان سپاه، اعضای شورای اداری استان، نمایندگان بیوت مراجع تقلید و جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران در استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: امروز نظام جمهوری اسلامی با مشکلات عجیبی روبرو است و ما در حد توان می‌توانیم کاری انجام دهیم و من اکنون تعهد اخلاقی و شرعی می‌دهم که آنچه در توان دولت است به خانواده‌های شهدا و ایثارگران خدمت کنم و کوتاهی نخواهیم کرد و به تعهد خود پایبند هستم.

وی عنوان کرد: یکی از بزرگان به بنده عنوان کردند که دوران مسئولیت سپری می‌شود و آنچه که باقی می‌ماند خدمت به مستضعفان، محرومان و خانواده‌های شهید و ایثارگران است و پس از این لحظه تمام هم و غم خود را خدمت به آن ها می دانم.

استاندار قم افزود: ما افتخار خدمت به خانواده‌های شهید و ایثارگران را داریم و بیشتر مسئولان قم علاوه بر احترام به شهدا، اهتمام و قدردانی از شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و ایثارگران این استان را دارند.

امروز کشور در وضعیت بسیار حساس و استثنایی قرار دارد

حجت الاسلام صالحی منش یادآور شد: امروز کشور در وضعیت بسیار حساس و استثنایی قرار دارد و باید همه دست به دست هم دهیم و از مقام معظم رهبری پیروی کرده و با خدمت خود این بار سنگین را به مقصد برسانیم.

وی بیان کرد: تمام هویت امروز جامعه، به امام خمینی(ره) و شهدای عزیز است و افتخارآفرینان جبهه نبرد به شهادت رسیدند و یا جانباز شده و یا همچون خدمتگزاری می کنند.

استاندار قم خطاب به رئیس جدید بنیاد شهید قم عنوان کرد: هرکس امروز مسئولیتی را قبول می‌کند باید بداند با شرایط دشواری روبرو خواهد بود.

حجت الاسلام صالحی منش تصریح کرد: هنگامی که زندگی امیرالمومنین(ع) را مطالعه و بررسی می‌کنم، می‌بینیم آنچه که امام علی(ع) دارد و ندارد، صبر و تحمل 25 ساله ایشان است.

هرچه بر سر مسئولان فریاد بکشید، ما پاسخی غیر از معذرت خواهی نداریم

استاندار قم ابراز داشت: واقعا دلمان سوخت برای آقای سیدی، جانبازی که در این جلسه از بیکاری 2 پسرش گله داشت، وی هرچه بگوید حق دارد و هر چه بر سر مسئولان فریاد بکشید ما پاسخی غیر از معذرت خواهی نداریم.

وی ادامه داد: آقای سیدی با احساس پاک خود مسائل و مشکلاتش را مطرح کرد و ما قول می‌دهیم مشکل جانبازان برطرف شود و سعی می‌کنیم مشکلی برای ایشان باقی نماند.