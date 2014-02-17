بانک اطلاعات متهمان قاچاق کالا در مازندران تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پیشنمازی پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری مازندران با اشاره به اینکه نقش برخی از دستگاههای اجرایی امری ضروری و کلیدی است، اظهارداشت: قاچاق بعنوان اقتصاد پنهان مطرح است که مبارزه با قاچاق نیازمند تلاش، کوشش و برنامه ریزیست و در برخی موارد امنیتی و انتظامی است که باید به عمق ماجرا با توجه به فرمایشات رهبری باید قاچاقچی را در درون و آنسوی مرزها و درون کشور دنبال و عوامل اصلی و مافیا را شناساای کنید، پی ببرید.

وی بیان کرد: شناسایی عوامل اصلی و مافیای قاچاق کالا و ارز بدون اراده جدی، همت، برنانه ریزی مختلف، نرم افزاری، حضور فیزیکی ، گشت های مشترک در سطح عرضه امکان پذیر نیست.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری مازندران با بیان اینکه کشفیات قاچاق در استان افزایش قابل توجه ای داشته است افزود: این میزان کشفیات در استان 10 ماه امسال نسبت به سال گذشته تلاش و زحمات دستگاههای اجرایی مرتبط را نشان می دهد.

پیشنمازی به فراگیر بودن قانون جدید و شدت مبارزه با قاچاق برای حمایت از اقتصاد کشور، خروج از برخی مخمصه ها، فرار و دور زدن قاچاقچیان از قانون اشاره کرد و گفت: برای برنامه ریزی و بستر سازی جدید در زمینه قاچاق کالا و ارز قانون جدید شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه باید ابهامات و موانع در مسیر اجرای قانون باید با همگرایی، همفکری، هم افزایی ، با کار تیمی و جمعی برداشته شود، اظهارداشت: مازندران جزء استانهای عرضه کالا در سطح 3 مطرح است با توجه به جمعیت ثابت، شناور و گردشگر به استان به شکل مقطعی و مصرف بالای کالاهای قاچاق در استان می تواند بعنوان یکی از استان های مهم باشد، باید برنامه ریزی برای استفاده بهینه از قانون شود.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری مازندران با اشاره به قاچاق کالاهای بومی همچون چوب، خاویارو ماهیان استخوانی علاوه بر کالاهای قاچاق هدف باید همت شود، اظهار داشت: باید در زمینه کالاهای بومی استان همت و تلاش بیشتری شود.

پیشنمازی به قاچاق دام، فراورده های گوشتی و بانک اطلاعاتی در استان اشاره کرد و افزود: قاچاق دام و فراورده های گوشتی می تواند تنظیم بازار کشور را بهم بزند و کنترل و نظارت از استانهای مرزی یک امر طبیعی و ضروریست.

پیشنمازی از سازمان دامپزشکی و پایانه حمل نقل خواستار ارائه آمار کشفیات و قاچاق دام شد.

وی با توجه به تصویب جدید قانون مبارزه با قاچاق توسط دولت یازدهم، گفت: با توجه به آیین نامه های جدید و نزدیک شدن به پایان سال باید در تنظیم بازار ونظارت برآن، شناسایی کالاهای قاچاق و کالاهای باارزش قاچاق می تواند یکی از اولویت های کاری باشد و همچنین در مسیر کاری در رابطه با کالاهای هدف قاچاق ابهامات و سوالاتی وجود دارد، راهکارهایی ارائه دهید.



