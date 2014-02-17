دلایل تنزل رتبه خودروسازان در بین 100 شرکت برتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعی كه در همايش 100 شركت برتر ايران سخن مي گفت، افزود: ايران به لحاظ جمعيت و و سعت جغرافيايی یک درصد جمعيت دنيا و یک درصد مساحت جغرافيايي دارد و فروش اولين شركت ايراني (بانک ملي) با احتساب ارز 1226 تومان حدودا 16 و نيم ميليارد دلار بوده در حالي كه اولين شركت رتبه بندي فورچون 500 بيش از 481 ميليارد دلار يعني حدود 30 برابر بيشتر است و حتي پانصدمين شركت رتبه بندي فورچون 23.1 ميليارد دلار فروش داشته كه در مقايسه با فروش شركت اول ايران يک و نيم برابر بيشتر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم توجه به مناطق كمتر توسعه يافته اظهارداشت: رتبه بندي شركت هاي ايراني به لحاظ فروش برخي قيمت ها واقعي نبوده است. قيمت ها تحت تاثير تعيين قيمت دولتي براي برخي كالاها مثل سوخت، دارو و غيره بوده و فروش اين محصولات به قيمت بازار آزاد محاسبه نشده است.

شافعي گفت: ميزان استقبال بنگاه ها نشان مي دهد خوشبختانه نگاه مثبت و اعتماد آميزي نسبت به سازمان مديريت صنعتي دارند كه اطلاعات خود را به اين سازمان دادند و خود را در معرض قضاوت قرار دادند.

وی در ادامه سخنان خود به اين واقعيت اشاره كرد كه در بين 10 شركت اول ايراني 4 بانک وجود دارد. ولي در 10 شركت اول دنيا هيچ بانكي وجود ندارد كه اين موضوع بايد توسط اقتصاددانان و سازمان مديريت صنعتي تحليل شود كه آيا اين رويه درست است يا بايد اصلاحاتي اعمال شود؟ در بين 10 شركت اول دنيا، 6شركت نفتي هستند و جالب اينكه كشورهايي كه نفت ندارند، مانند انگلستان، فرانسه و هلند شركت هاي نفتي شان جز 10 شركت برتر دنيا هستند اما 1 شركت نفتي ايران در جمع 500 شركت برتر دنيا حضور ندارند و در حالي كه از بين 10 شركت اول ايراني، 6 شركت مربوط به نفت و پالايش و پتروشيمي هستند.

رئیس هيئت عامل سازمان گسترش افزود: در بين 10 شركت اول دنيا 2 شركت خودرويي وجود دارد، اما شركت هاي خودروساز ايراني در كشور بين 8 تا 36 رتبه سقوط كرده اند كه به دليل تحريم و نيز نگاه هاي سياسي و اجتماعي به صنعت خودرو بود كه باعث شد، توليد اين شركت ها كاهش يابد.

وي ادامه داد: بايد زمينه و امكاني در كشور فراهم شود و شركت ها فضايي ايجاد كنند كه مردم آنها را به عنوان داشته هاي خودشان بدانند و به آنها افتخار كنند و چنانچه به بزرگان خود هم چون ابن سينا و غيره و غيره افتخار مي كنند، به شركت هاي بزرگ خود افتخار كنند و بايد مردم و مسولان در حدي كه لازم است از محصولات ايراني تعريف و تمجيد كنند. سهم ماشين سازي ها در شركت هاي برتر ناچيز است و شركت هاي پيمانكاري نيز جايگاه شايسته اي ندارند، علي رغم سرمايه گذاري انبوه در حوزه نفت و گاز، ماشين سازان و پيمانكاران كشور خيلي در گير كارها نيستند، در حالي كه كشور را اينها مي سازند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در افق 1404 پيش بيني شده 501 ميليارد دلار در نفت و گاز سرمايه گذاري شود كه 60 درصد آن مربوط به تجهيزات است و اگر 300 ميليارد دلار هم محقق شود رقمي حدود 180 ميليارد دلار تجهيزات مورد نياز است. بايد از ظرفيت ماشين سازها استفاده شود. در اين رشته سرمايه گذاري شود اكنون تجانسي بين سرمايه گذاري در نفت و گاز و سرمايه گذاري در تجهيزات ماشين سازي وجود ندارد. گروه شركت هاي دانش بنيان اصلا در بين شركت هاي ايراني حضور ندارند كه اين امر يک خسارت است در حالي كه امروزه بيشتر آنچه بين كشورها معامله مي شود دانش فني است.

رئيس هيئت عامل ايدرو با اشاره به اينكه ظرف قرن گذشته ارزش دارايي هاي نامشهود مرتبا افزايش يافته و از 4 درصد دارايي شركت ها در سال 1959 بيش از 7 درصد در سال 2007 افزايش پيدا كرده است تصریح کرد: 78 درصد صادرات 500 شركت برتر ايران به 3 گروه پتروشيمي، سرمايه گذاري واسطه گري مالي و فرآورده هاي نفتي اختصاصي دارد، افزود ضمن تشكر از نعمت زاده كه خود از پيش قراولان توسعه صنعت پتروشيمي بوده است و اين موضوع مهم و افتخار آميزي است اما باز هم عمده صادرات شركت هاي بزرگ ايراني مربوط به نفت و گاز و پتروشيمي است.

شافعی اظهارداشت: در مورد دارايي هاي شركت هاي برتر ايران 3 گروه اول شامل بانك ها شركت هاي سرمايه گذاري و پتروشيمي بيش از 70 درصد دارايي ها را دراختيار دارند كه اين جاي گرفتاري است كه اين همه دارايي نزد بانك ها است. در مورد نابرابري جغرافيايي 366 شركت از مجموع 100 شركت برتر در تهران ثبت شده و 308 شركت در تهران كارخانه دارند در مجموع 7 استان 410 شركت از 500 شركت برتر را در خود جاي داده 48 شركت ديگر در 6 استان و 42 شركت در 17 استان ديگر واقع شده اند كه اين نشانگر نابرابري اجتماعي است و بيكاري و مشكلات اجتماعي، فقر و مهاجرت ايجاد مي كند.

وی افزود: توجه ويژه به مناطق كمتر توسعه يافته از ضروريات برنامه ريزي كشور است. ايدرو طرح هايي مانند 300 نقطه 300 طرح براي مناطق محروم ارائه كرد كه متاسفانه در مجلس راي نياورد. توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اين نكته جلب مي كنم كه شركت هاي توليد كننده لوازم خانگي به تدريج جاي خود را به شركت هاي خارجي داده اند.

رئیس هیئت عامل ایدرو خاطرنشان كرد: حضرت امام راحل (ره) طي فرازي فرموده بودند كه كشوري كه 20 ميليون بسيجي دارد آسيب نمي بيند، بنده اضافه مي كنم كشوري كه 5 يا 6 شركت بزرگ در حد رقابت جهاني داشته باشد آسيب نمي بيند. سازمان مديريت صنعتي براي آموزش و تربيت مديران در سطح جهاني با حمايت شركت هاي بزرگ فعال شود تا انشاالله روزي نه چندان دور در كنار معرفي 100 واحد اقتصادي برتر 100 مدير برتر معرفي شود.