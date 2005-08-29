مسابقه سيمولتانه شطرنج توسط استاد بزرگ آذربايجاني برگزارمي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين بازيها كه توسط مهران حق شناس مربي اسبق تيم ملي ومدرس و مربي درجه يك فدراسيون شطرنج برنامه ريزي شده است، راس ساعت 15 روز ياد شده دركانون شطرنج باشگاه فرهنگي، ورزشي برق تهران انجام مي گيرد.
گفتني است: بيش از30 شطرنجباز رقابت نزديكي با استاد آذربايجاني ومربي حال حاضرتيم ملي كشورمان به معرض نمايش خواهند گذاشت.
يكدوره مسابقه سيمولتانه شطرنج (همزمان يكنفربا چندنفر) توسط سرخان گوليف استاد بزرگ بين المللي شطرنج جمهوري آذربايجان عصرفردا برگزارمي شود.
به گزارش خبرگزاري " مهر" اين بازيها كه توسط مهران حق شناس مربي اسبق تيم ملي ومدرس و مربي درجه يك فدراسيون شطرنج برنامه ريزي شده است، راس ساعت 15 روز ياد شده دركانون شطرنج باشگاه فرهنگي، ورزشي برق تهران انجام مي گيرد.
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