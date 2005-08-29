مسابقه سيمولتانه شطرنج توسط استاد بزرگ آذربايجاني برگزارمي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين بازيها كه توسط مهران حق شناس مربي اسبق تيم ملي ومدرس و مربي درجه يك فدراسيون شطرنج برنامه ريزي شده است، راس ساعت 15 روز ياد شده دركانون شطرنج باشگاه فرهنگي، ورزشي برق تهران انجام مي گيرد.

گفتني است: بيش از30 شطرنجباز رقابت نزديكي با استاد آذربايجاني ومربي حال حاضرتيم ملي كشورمان به معرض نمايش خواهند گذاشت.