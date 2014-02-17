سبک زندگی مردم البرز نیازمند تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی در دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان که ظهر دوشنبه با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مدیرکل ثبت احوال استان برگزار شد، با ارائه آمارهایی در خصوص استان البرز اظهار داشت: مهمترین چالش جمعیتی روند کاهش باروری است که باید برای افزایش میزان در رسیدن به سطح جانشینی اقدامات اصولی انجام شود.

وی بر ترسیم چشم انداز جمعیت در استان تاکید کرد و افزود: تشکیل کارگروه تدوین چشم انداز جمعیتی استان البرز از ضرورت هایی است که باید به آن توجه شود.



وی تصریح کرد: فراهم کردن بسترهای لازم برای آموزش، بهداشت و سلامت کودکان از جمله مولفه هایی است که می تواند خانواده ها را به فرزند آوری ترغیب کند.



رمضانی گفت: در سبک زندگی مردم استان باید تغییراتی ایجاد کرد. براین اساس نیاز است که کارگروه تدوین چشم انداز جمعیتی با حضور ثبت احوال، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر آمار و اطلاعات، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و ... نسبت به تحقق این مهم گام بردارند.