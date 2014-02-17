رجبی رئیس کنسرسیوم محتوای ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته نشست هیأت موسسین کنسرسیوم محتوای ملی که در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد که طی آن با پایان یافتن دو سال ریاست فرهاد رهبر بر این کنسرسیوم، با رأی دیگر حاضرین محمد رجبی، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال به ریاست این کنسرسیوم انتخاب شد.

طبق گزارش محتوای اعضای موسس موجود در درگاه کنسرسیوم از ابتدا تا کنون کتابخانه دیجیتالی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با بیش از 665273 فراداده و پس از آن سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با 377654 فراداده بیشترین محتوا را در این درگاه داشته‌اند. به طور کلی بیش از 2016845 فراداده در کنسرسیوم قرار دارد.

همچنین کتابخانه دیجیتالی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با بیش از 9279514 بازدید پیش‌تاز بازدید اشیاء دیجیتالی در میان دیگر اعضای کنسرسیوم بعد از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران با 9318348 بازدید بوده است. بعد از کتابخانه مجلس و دانشگاه تهران، موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان با 7394310 بازدید قرار دارد. به طور کلی بیش از 39951130 نفر تاکنون از درگاه کنسرسیوم محتوای ملی بازدید کرده‌اند.

طی گزارش عملکرد دوساله کنسرسیوم محتوای ملی که روز گذشته در جلسه اعلام شد، فعالیت‌های فنی انجام شده جهت ارتقای درگاه کنسرسیوم به این شرح بیان شد:

برقراری و تکمیل ارتباط فی مابین کتابخانه‌های دجیتالی 10 عضو هسته کنسرسیوم محتوای ملی و درگاه کنسرسیوم و امکان دریافت اطلاعات به صورت آنلاین، رایزنی و به نتیجه رساندن اتصال فنی کنسرسیوم به کتابخانه‌های دیجیتال شرکت پارس آذرخش، انجام تغییرات فنی در سیستم کد باز فدورا و ایجاد امکان اتصال فنی کنسرسیوم به کتابخانه‌های مبتنی بر این سیستم، راه‌اندازی سرویس دریافت خودکار اطلاعات اعضا، راه اندازی سیستم جستجو تمام متن، راه اندازی سرویس از کتابدار بپرس آنلاین و بهینه سازی انتقال پیام بین کاربران و کتابداران.

همچنین راه‌اندازی سرویس ارسال نتایج جدید به پست الکترونیکی در جستجوی پیشرفته، ایجاد امکان اعلام نظر کاربران در مورد هر فراداده در پایگاه، راه‌اندازی نسخه انگلیسی سایت و ایجاد امکان چند زبانه شدن آن،‌ راه اندازی سرویس تجمیع و اصلاح خودکار نام پدیدآورندگان، ایجاد امکان تکمیل خودکار و پیشنهاد نام پدیدآور در جستجو، راه اندازی سرویس گزارش‌گیری جدید و افزودن پایگاه داده تنالگان به پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی از دیگر فعالیت‌های انجام شده فنی جهت ارتقای درگاه کنسرسیوم بوده است.

10 موسسه، بنیاد دایره المعارف اسلامی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، مرکز نشر دانشگاهی، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان و مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از اعضای موسس موجود در درگاه کنسرسیوم از ابتدا تا کنون هستند.