برگزیدگان ششمین جشنواره داستان انقلاب معرفی شدند 

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره سراسری داستان انقلاب برگزیدگان خود را عصر امروز دوشنبه 28 بهمن در تالار سوره حوزه هنری معرفی کرد.

بر اساس آراء هیئت داوران این جشنواره و در بخش بزرگسال به این شرح اعلام شد.

رمان

هیئت داروان در این بخش هیچ اثری را به عنوان اثر برتر معرفی نکرد و رمان های «ایوار» نوشته محمد اسماعیل حاج علیان، «تیری توی تاریکی» نوشته آرزو مهبودی و «تبخال» نوتشه احسان غدیری را شایسته تقدیر معرفی کرد.

داستان کوتاه

هیئت داوران در این بخش اثر «جای امن» نوشته الهه امامی راسخ را به عنوان اثر برتر و اثر «downhill» نوشته سیده زهره میر عیسی خانی را به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی کرد.

ششمین جشنواره داستان انقلاب در بخش نوجوان نیز آراء خود را به این شرح اعلام کرد:

رمان

در این بخش رمان «آدمک» نوشته معصومه عیوضی به عنوان اثر برتر و رمان «نشانه های بهار» اثر سید محمد میر موسوی را به عنوان شایسته تقدیر معرفی کرد.

داستان کوتاه

در این بخش اثر «گوسفندی برای شاه» نوشته مصطفی میرازیی به عنوان اثر برتر و اثر «مجسمه» نوشته محمد باقر سیدی به عنوان شایسته تقدیر معرفی شد.