خروج ایران از فهرست 5 گمرک برتر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود كرباسيان با تاکید بر اینکه چگونه می توان رتبه گمرک را در سطح جهاني ارتقاء داد گفت: از دلايل افت رتبه بندي گمرک در سطح جهاني معطلي كالا براي ترخيص، هزينه هاي نگهداري و انبارداري كالا از عمده ترين دلايلي است كه موجب شده اند تا گمرک جمهوري اسلامي ايران رتبه خود را در ميان 5 گمرک برتر دنيا از دست بدهد و افت كند.

رئيس كل گمرک اظهارداشت: اعلام ارزش كالاهاي وارداتي به صاحبان كالا، اصلاح رديف هاي تعرفه اي و پياده سازي گمرک الكترونيک موجب خواهد شد تا رتبه گمرک در سطح جهاني دوباره ارتقاء يابد.

كرباسيان در رابطه با وضعيت معيشتي و رفاهي كاركنان گمرک هم مطالبي بيان كرد و گفت: بعضي همكاران من روزي 200 كيلومتر راه را طي مي كنند، من شرمنده آنها هستم. خانواده آنها خانواده هاي من هم هستند، اگر بخواهم بگويم من توانستم پاسخگوي آنها باشم من نتوانسته ام اما تلاش خودم را مي كنم.