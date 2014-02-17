تیم واترپلوی شهید شهباری زنجان به مصاف نفت امیدیه اهواز می رود

اکبر عربدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این دیدار روز جمعه در تهران برگزار می شود تا تکلیف تیم قهرمان مشخص شود افزود: دو تیم فینالیست رقابتها از هم اکنون نمایندگان کشورمان برای حضور در رقابتهای قهرمانی لیگ آسیا هستند.



وی ادامه داد: رقابتهای لیگ قهرمانی آسیا اواخر فروردین ماه سال آینده در کویت برگزار خواهد شد.



عربدوست با بیان اینکه دو تیم دانشگاه آزاد و نفت و گاز گچساران نیز برای کسب عنوان سومی رقابتها با هم به رقابت می کنند، درباره تغییر و تحولات هیئت شنای استان در ماههای گذشته افزود: طی سالهای گذشته شاهد افت واترپلو استان به عنوان یکی از قطب های این رشته ورزشی در کشور بودیم.



وی، با اعلام اینکه زنجان با ترکیب بومی در این رقابتها شرکت کرده، است افزود بازیکنان سالهای گذشته که مدتی در صحنه رقابتها نبودند این روزها با آغوش باز دوباره با نام زنجان در رقابتهای لیگ برتر حضور دارند.



رئیس هئیت شنا، شیرجه و واترپلو استان زنجان نبود حامی مالی را یکی از مهمترین دغدغه های هیئت عنوان کرد و گفت: متاسفانه با وجود حجم بالای کاری مشکلات مالی سد راه برنامه های هیئت است ولی با این وجود به آینده امید داریم.