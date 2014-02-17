به گزارش خبرنگار مهر، دفتر طرح های جامع و تدوین استانداردهای شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای انجام پروژه پژوهشی طراحی و پیاده سازی مدیریت شبکه یکپارچه دیتا (OSS) با دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف قرارداد منعقد کرد.

این پروژه که به مدت 21 ماه انجام خواهد شد مدیریت واحد برای شبکه های مختلف دیتای زیرساخت ارتباطی کشور تعریف می کند.

نیازهای پژوهشی این پروژه در شرکت ارتباطات زیرساخت و با تشکیل شورای عالی پژوهش و فراخوان های صورت گرفته استخراج و بر اساس آن تصمیم گیری های لازم انجام شده است.

در همین حال شرکت ارتباطات زیرساخت به دنبال استقرار مدیریت دانش در فازهای مختلف از جمله ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی های عملی در جهت نگهداری دانش است به گونه ای که ضررهای از دست دادن منابع انسانی در شرایط بازنشستگی یا انتقال، پیشگیری شود.