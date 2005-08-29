فدراسيون پزشكي، ورزشي بعنوان واحد نمونه ملي شناخته شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" جشنواره مذكورهرسال بمناسبت هفته دولت تشكيل شده و ازسازمانها ونهادهاي نمونه درسطح ملي وهمچنين مديران وكاركنان نمونه دولت درعرصه ملي توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور وشخص رييس جمهورتقدير مي شود.

دربخش مديران نمونه دكترمهرزاد خليليان رئيس فدراسيون پزشكي، ورزشي و دبيركل ستاد ملي مبارزه با دوپينگ نيزبعنوان مدير نمونه ملي انتخاب شد ولوح تقدير دريافت كرد.

شايان ذكر است: درنمايشگاه هشتمين جشنواره شهيد رجايي، فدراسيون پزشكي، ورزشي داراي غرفه بوده كه مورد بازديد رييس جمهورقرارگرفت و لوح يادبودي ازطرف فدراسيون پزشكي، ورزشي توسط دكترخليليان به رييس جمهورارائه شد وخدمات پزشكي فدراسيون به ورزشكاران سراسركشورمورد بازديد قرارگرفت.

گفتني است: فدراسيون پزشكي، ورزشي اين افتخاررا دارد كه براي اولين باردرتاريخ فدراسيونهاي ورزشي به اين درجه نائل گرديده و بعنوان تنها نماينده ورزش كشوردراين جشنواره شركت كرده است.