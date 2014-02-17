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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۷

مرادی نیا:

استقرار واحد سلامت مردان در مرکز سلامت امام علی(ع) و سلامت صدرا در اصفهان

استقرار واحد سلامت مردان در مرکز سلامت امام علی(ع) و سلامت صدرا در اصفهان

اصفهان- خبرگزاری مهر: مدیر گروه سلامت خانواده مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: به مناسبت هفته سلامت مردان واحدی به این منظور در مرکز سلامت امام علی و سلامت صدرا در شهر اصفهان مستقر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میترا مرادی نیا ظهر دوشنبه به مناسبت هفته سلامت مردان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز بهداشت استان صفهان با همکاری مرکز بهداشت شماره یک و دو شهرستان اقدام به استقرار واحد سلامت مردان در مرکز سلامت امام علی و سلامت صدرا کرده است.

وی ادامه داد: در این واحد ارزیابی سلامت مردان بر اساس فرم ارزیابی سلامت مردان ایرانی ( سما) شامل تن سنجی، تعیین چاقی ، بررسی الگوهای غذایی و رفتارهای تغذیه‌ای ، تحرک جسمانی و سلامت باروری ( اعم از بررسی بیماری‌های آمیزشی و مشکلات زناشویی) انجام می‌گیرد.

مدیر گروه سلامت خانواده مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: اندازه گیری قند و چربی، فشارخون، معاینه پزشکی (جسمی و روانی ) از دیگر اقداماتی است که به صورت روتین هر سه سال یکبار برای افرادی که در این مرکز تشکیل پرونده دادند انجام می‌گیرد.

وی ابراز داشت: این ارزیابی مربوط به تمام مردان 30 تا 59 ساله شاغل اعم از رسمی، قراردادی، طرحی و غیر شاغل انجام می‌گیرد.

مرادی نیا با اشاره به اینکه برنامه‌های امسال در راستای شعار هفته سلامت در ارتباط با سوانح و حوادث، در کمین سلامت مردان است، تهیه و تنظیم شده است، ادامه داد: رعایت ایمنی در هنگام رانندگی با وسایل  نقلیه، توجه به ایمنی محیط کار و آسیب‌های شغلی و رعایت ایمنی در محیط زندگی نظیر پیشگیری از سقوط در سالمندان از توصیه‌های بهداشتی این هفته است.

وی بیان داشت: کاهش رفتارهای مخاطره‌آمیز در ورزش و سایر فعالیت‌ها و توجه به آسیب‌های ناشی از حوادث از جمله آسیب‌های اورولوژیک  از برنامه‌های محوری هفته سلامت مردان است.

 

کد مطلب 2238352

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