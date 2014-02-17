نقش رایانش ابری در مهاجرت به نرم افزارهای آزاد بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مصوبه دولت در خصوص مهاجرت کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به نرم افزارهای بومی و آزاد/ متن باز در فروردین ماه سال جاری و به دنبال آن انتشار نسخه های آزمایشی از سیستم عامل بومی زمین، مرکز ملی توسعه و بکارگیری نرم افزارهای بومی و آزاد/متن باز ایران راهکارهای عملیاتی را به منظور تسهیل در امر مهاجرت تدوین کرده است.

از جمله این راهکارها بکارگیری رایانش ابری در مرحله مرکز گذار مهاجرت است که با استفاده از این روش می توان محیط های هیبریدی ویندوز و لینوکس را بدون تداخل و بصورت همزمان در سازمانها مورد استفاده قرار داد.

در این راستا سمینار نقش رایانش ابری در مهاجرت به نرم افزارهای بومی و آزاد/متن باز برگزار می‌ شود.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با روش‌های اجرایی و عملیاتی استقرار سیستم‌های نرم افزاری سازمانی در دوران گذار مهاجرت به نرم‌افزارهای بومی و آزاد/متن باز است.

پیش‌نیاز حضور در سمینار، آشنایی با مفاهیم سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی است و مخاطب آن کلیه کارشناسان و مدیران فاوای کشور خواهند بود.

این سمینار سه‌شنبه ۶ اسفندماه سال جاری در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار می شود و مهلت ثبت نام یکشنبه چهارم اسفندماه اعلام شده است.