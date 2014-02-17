به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صالحی ظهر دوشنبه به مناسبت هفته سلامت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسئله ناباروری و اختلالات جنسی امروزه یکی از علت‌های اصلی طلاق است.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده در یزد در حدود 5 درصد اختلالات جنسی را در مردان کاهش داده‌اند.

عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی استان اصفهان ابراز داشت: زمانی که عامه مردم معنای کلمه اورولوژیست را نمی‌دانستند توانستیم به دلیل برگزاری برنامه‌های مناسبتی هفته سلامت مردان عامه مردم را با فعالیت متخصصان اورولوژیست‌ها آشنا کنیم که این یک افتخاری برای جامعه پزشکی است.

وی بیان داشت: حفظ سلامتی در مردان علاوه بر آنکه سبب حفظ نیروی مهم مولد در جامعه می‌شود بر کیفیت زندگی خانواده‌ها نیز تاثیرگذار است.

عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی استان اصفهان ابراز داشت: متخصصین سلامت و پزشکان به خاطر مسئولیت‌های فراوان مردان در قبال خود و خانواده، آنها را به تلاش جهت حفظ سلامتی شان در تمامی مراحل و سنین تشویق می‌کنند.

وی اظهار داشت: اما این موضوع بعداز سن 53 سالگی به ویژه در زمینه پیشگیری، شناخت سریع و کنترل بیماری‌های مزمن ازاهمیت خاصی برخوردار است.

صالحی گفت: فعال باقی ماندن مردان از نظر جسمانی در سی ساله دوم زندگی کیفیت زندگی آنها را بسیار بالا خواهد برد.

وی با اشاره به اینکه عدم مراجعه به پزشک برای برخی از مردان یک افتخار شده است، یادآور شد: اهمیت ندادن به سلامتی در مردان به گونه‌ای که عده‌ای از مردان به پزشک مراجعه نکردن را یک افتخار و دال بر سلامتی خود می‌دانند در صورتی که اینگونه نیست.

صالحی گفت: بسیاری از بار بیماری‌ها در ردیف بیماری‌های خاموش است و هر از گاهی یک علامتی گذرا در سیستم بدنی خود مشاهده می‌کنند که شاید با یک تغذیه یا ورزش کامل رفع علامت شود در صورتی این دسته از بیماری‌ها زمانی علامت دار می‌شوند که دیگر کاری برای بهبود و درمان آنها نمی‌توان کرد.