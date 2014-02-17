برگزاری رزمایش بهداشت سلامت و نظافت عمومی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریف مخمل زاده ظهر امروز در جلسه ای که پیرامون مانور بهداشت در استانداری خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: این رزمایش از سوم تا 19اسفند ماه با هدف هماهنگی بین بخش ها و تدوین فرهنگ نظافت و سلامت با همکاری ارگان ها و سازمان ها در همه مناطق شهری و روستایی استان برگزار می شود.
وی افزود: در روز اول این مانور زنگ سلامت و نظافت عمومی در کلیه مدارس استان نواخته خواهد شد و در همین روز و با حضور استاندار خوزستان مراسم تجلیل از دست اندرکاران بخش سلامت را خواهیم داشت.
مخمل زاده با اشاره به برگزاری شش کارگروه در خصوص برگزاری این مانور اظهار کرد: کارگروه نظافت شهری، مناطق روستایی و محیط طبیعی، پاکسازی جاده ها و اماکن بین راهی، بهداشت مدارس و محدوده شهر ها، آموزش و فرهنگ سازی،ارزیابی و نظارت از جمله این کار گروه ها هستند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان تصریح کرد: همچنین در این رزمایش سه هزار شعار حاوی پیام های سلامت بر روی تاکسی و اتوبوس های شهری به منظور آشنایی شهروندان خوزستانی با مسائل بهداشتی و ارتقا سطح آگاهی بهداشت عمومی در جامعه نصب خواهد شد.
وی افزود: یکی دیگر از برنامه های این رزمایش برپایی پنج چادر سلامتی در سطح شهر اهواز است که این برنامه با همکاری معاونت بهداشت و درمان برگزار خواهد شد.
مخمل زاده عنوان کرد: در روز آخر این رزمایش که با عنوان فرهنگ دینی سلامت و نظافت عمومی نامگذاری شده است سه هزار نفر از پاکبانان و محیط بانان ملبس به لباس کارشان در نماز جمعه شرکت خواهند کرد.
اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: رزمایش بهداشت سلامت و نظافت عمومی در سراسر استان خوزستان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریف مخمل زاده ظهر امروز در جلسه ای که پیرامون مانور بهداشت در استانداری خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: این رزمایش از سوم تا 19اسفند ماه با هدف هماهنگی بین بخش ها و تدوین فرهنگ نظافت و سلامت با همکاری ارگان ها و سازمان ها در همه مناطق شهری و روستایی استان برگزار می شود.
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