برگزاری رزمایش بهداشت سلامت و نظافت عمومی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریف مخمل زاده ظهر امروز در جلسه ای که پیرامون مانور بهداشت در استانداری خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: این رزمایش از سوم تا 19اسفند ماه با هدف هماهنگی بین بخش ها و تدوین فرهنگ نظافت و سلامت با همکاری ارگان ها و سازمان ها در همه مناطق شهری و روستایی استان برگزار می شود.



وی افزود: در روز اول این مانور زنگ سلامت و نظافت عمومی در کلیه مدارس استان نواخته خواهد شد و در همین روز و با حضور استاندار خوزستان مراسم تجلیل از دست اندرکاران بخش سلامت را خواهیم داشت.



مخمل زاده با اشاره به برگزاری شش کارگروه در خصوص برگزاری این مانور اظهار کرد: کارگروه نظافت شهری، مناطق روستایی و محیط طبیعی، پاکسازی جاده ها و اماکن بین راهی، بهداشت مدارس و محدوده شهر ها، آموزش و فرهنگ سازی،ارزیابی و نظارت از جمله این کار گروه ها هستند.



مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان تصریح کرد: همچنین در این رزمایش سه هزار شعار حاوی پیام های سلامت بر روی تاکسی و اتوبوس های شهری به منظور آشنایی شهروندان خوزستانی با مسائل بهداشتی و ارتقا سطح آگاهی بهداشت عمومی در جامعه نصب خواهد شد.



وی افزود: یکی دیگر از برنامه های این رزمایش برپایی پنج چادر سلامتی در سطح شهر اهواز است که این برنامه با همکاری معاونت بهداشت و درمان برگزار خواهد شد.



مخمل زاده عنوان کرد: در روز آخر این رزمایش که با عنوان فرهنگ دینی سلامت و نظافت عمومی نامگذاری شده است سه هزار نفر از پاکبانان و محیط بانان ملبس به لباس کارشان در نماز جمعه شرکت خواهند کرد.