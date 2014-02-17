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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۱

احمدپور خبرداد:

امضای تفاهم نامه بانک ملی و اتاق تعاون گلستان برای توسعه تعاونی ها

امضای تفاهم نامه بانک ملی و اتاق تعاون گلستان برای توسعه تعاونی ها

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر اتاق تعاون گلستان گفت: با هماهنگی های که با تعاونی های استان به وجود آمده است تفاهم نامه ای بین اتاق تعاون و بانک ملی در حال انعقاد است تا بتوانیم از ظرفیت این بانک در جهت توسعه تعاونی های استان استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی احمد پور در همایش توسعه تعاونی ها و خدمات نوین بانکی بعد از ظهر دوشنبه در سالن همایش های بانک ملی استان اظهار کرد: با امضای این تفاهم نامه تعاونی های ما می توانند از ظرفیت بانک ملی در جهت اجرای پروژه های خود استفاده کنند و لازمه اجرای با قوت این طرح، هدایت منابع تعاونی ها است که به سمت این بانک باشد.

وی افزود: با منابعی که از این بانک تجمیع پیدا می کند بانک می تواند در پرداخت تسهیلات و در پرداخت سود سپرده های تعاونی ها اقدامات بیشتری انجام دهد.

وی در ادامه با بیان این که ما تعاونی ها را یک خانوداه می دانیم، گفت: هر فردی که یک تعاونی را ثبت می کند عضوی از این خانواده بزرگ می شود و یکی از وظایف خانواده هم این است که در جهت حمایت اعضا اقدام کند به گونه ای که سبب تقویت و رشد افراد خانواده شود.

احمد پور تصریح کرد: سال گذشته نمایندگی صندوق ضمانت بخش سرمایه گذاری را به گلستان آوردیم و توانستیم ضمانت های زیادی را برای تعاونی ها انجام دهیم که در نتیجه واحد فناوری اطلاعات و ای تی را در اتاق تعاون فعال کردیم.

وی بیان کرد: ایجاد فروشگاه اینترنتی برای عرضه کالاها و خدمات تعاونی ها در این فروشگاه و راه اندازی سایت "گلستان تندر" که وظیفه آن اطلاع رسانی در قبال مزایده ها و مناقصه های استان است تا تعاونی ها بتوانند از آخرین اخبار در این زمینه اطلاع داشته باشند از دیگر اقدامات اتاق تعاون در این مدت بوده است.

کد مطلب 2238366

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