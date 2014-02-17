امضای تفاهم نامه بانک ملی و اتاق تعاون گلستان برای توسعه تعاونی ها

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی احمد پور در همایش توسعه تعاونی ها و خدمات نوین بانکی بعد از ظهر دوشنبه در سالن همایش های بانک ملی استان اظهار کرد: با امضای این تفاهم نامه تعاونی های ما می توانند از ظرفیت بانک ملی در جهت اجرای پروژه های خود استفاده کنند و لازمه اجرای با قوت این طرح، هدایت منابع تعاونی ها است که به سمت این بانک باشد.

وی افزود: با منابعی که از این بانک تجمیع پیدا می کند بانک می تواند در پرداخت تسهیلات و در پرداخت سود سپرده های تعاونی ها اقدامات بیشتری انجام دهد.

وی در ادامه با بیان این که ما تعاونی ها را یک خانوداه می دانیم، گفت: هر فردی که یک تعاونی را ثبت می کند عضوی از این خانواده بزرگ می شود و یکی از وظایف خانواده هم این است که در جهت حمایت اعضا اقدام کند به گونه ای که سبب تقویت و رشد افراد خانواده شود.

احمد پور تصریح کرد: سال گذشته نمایندگی صندوق ضمانت بخش سرمایه گذاری را به گلستان آوردیم و توانستیم ضمانت های زیادی را برای تعاونی ها انجام دهیم که در نتیجه واحد فناوری اطلاعات و ای تی را در اتاق تعاون فعال کردیم.

وی بیان کرد: ایجاد فروشگاه اینترنتی برای عرضه کالاها و خدمات تعاونی ها در این فروشگاه و راه اندازی سایت "گلستان تندر" که وظیفه آن اطلاع رسانی در قبال مزایده ها و مناقصه های استان است تا تعاونی ها بتوانند از آخرین اخبار در این زمینه اطلاع داشته باشند از دیگر اقدامات اتاق تعاون در این مدت بوده است.