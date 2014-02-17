مردم ایران بهترین منتقدان سینمایی هستند/ لزوم پرداخت بیشتر هنرمندان به فیلم های اجتماعی

بهمن هاشمی در حاشیه سفر خود به اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعدادی از فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر را مشاهده کرده، با توجه به فضای یاس آور اغلب این فیلم ها، اظهار داشت: به طور معمول کارگردان یا تهیه کننده برای ساخت فیلم با یک گروه تحقیق نیازهای اجتماع را بررسی و سپس وارد پروژه ساخت فیلم می شود.

وی افزود: به نظر می رسد با توجه به نیازهای جامعه در این دوره از جشنواره فیلم فجر اغلب فیلم های اکران شده در حوزه مشکلات اجتماعی بود و از این رو کمتر شاهد پرداخت به داستان های طنز برای جذب گیشه بودیم.

این مجری صدا وسیما با بیان اینکه سینمای ایران امروز نیازمند این گونه فیلم هاست تا معضلات و مشکلات اجتماعی مغفول مانده در جامعه را از طریق اکران فیلم به مردم یادآوری شود، تاکید کرد: ژانر مسایل اجتماعی حتی اگر مورد پسند عموم مردم نیز نباشد اما در هر حال مخاطبان با موضوع آن ارتباط برقرار می کنند چرا که چالش های مطرح شده در فیلم را در اجتماع نیز شاهد هستند.

وی ادامه داد: امسال فیلم های اجتماعی خوبی مانند پنج ستاره با موضوع کار بانوان و مردن به وقت شهریور درباره مشکلات جوانان را شاهد بودیم که به واقع حرفی برای گفتن و هشداری برای خانواده ها داشتند و مورد استقبال نیز قرار گرفتند.

مردم ایران بهترین نتقدان سینمایی هستند

هاشمی گفت: شاید نوع ساخت فیلم های هالیوودی و پایان آن متفاوت و مطابق با نگرشی عامیانه درباره فهم مخاطبان باشد اما مخاطب سینمای ما فهیم، با نشاط و امیدوار است؛ مردم ایران بهترین منتقدان سینمایی هستند که درک بسیار خوبی از فیلم ها دارند بنابراین نیازمند فیلم های بدون محتوایی که تنها شادی مخاطب را مدنظر داشته باشد، نیستند.

وی با اشاره به اینکه سطح فیلم های جشنواره چندان بالا نبود، گفت: اما ما قدردان تلاش افرادی هستیم که تمام سعی خود را کردند تا جشنواره را پابرجا نگهدارند و باید سعی کنیم با انتقادهای مثبت و درست به سمت بهتر شدن رویم.

مدیر دوبلاژ کشورمان با اشاره به اینکه فیلم هایی مثل خط ویژه و چ را پسندیده است، بیان داشت: چ فیلمی بسیار با مفهوم بود و ارائه شخصیتی همچون چمران و نشان دادن استقامت پاوه بسیار زیبا بود.

وی اضافه کرد: فیلم ها نیز همانند کتاب حرف هایی برای گفتن دارد که مردم می تواند آن هم ذات پنداری کنند و گاه به راهکارهای خوبی برای پیشبرد زندگی خود از طریق هنرهایی همچون فیلم و تئاتر برسند ضمن اینکه می توان با فیلم های کمدی و شاد از بسیار از مشکلات روحی پیشگیری کرد.

حمایت مردمی لازمه پیشرفت تمام هنرهاست

هاشمی با اشاره به لزوم حمایت مردمی از سینما، تئاتر و کارهای هنری بیام داشت: حمایت مردم لازمه پیشرفت هنر در هر زمینه ای از هنرهای جاودانه ای همچون فرش بافی تا سینما است و با امید دوچندانی که به هنرمندان می دهد، موجب می شود تا جوانان علاقه مند با حس بهتری برای کارهای هنری نیز وقت بیشتری بگذارند .

دوبله فیلم اسکاری کاپیتان فیلیپس

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های خود به عنوان مدیردوبلاژ بیان داشت: آخرین فیلمی که به عنوان مدیر دوبلاژ کار کردم و کاندیدای اسکار نیز شد "کاپیتان فیلیپس" با بازی تام هنکس برای رسانه تصویری قرن 21 است که نقش هنکس را آقای والی زاده اجرا می کند و من مدیر دوبلاژ آن بودم.

مدیر دوبلاژ کشورمان بیان داشت: برای تلویزیون نیز فیلمی به نام به اوج رسیدن به تازگی دوبله شده است و فیلم دیگری با نام بابابزرگ آهنین را نیز به زودی برای شبکه دو سینک میزنم.