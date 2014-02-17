به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو با اعلام خبر مذکور از همکاری صمیمانه مردم استان در طرح‌های اجرایی کمیته امداد طی سال تقدیر کرد.



وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین طرح‌های اجرایی کمیته امداد در روزهای پایانی سال برگزاری جشن نیکوکاری است، اظهار کرد: این جشن در آستانه سال نو و با رویکرد توانمندسازی جامعه هدف که یکی از مهم‌ترین اهداف امداد در دهه چهارم فعالیت این نهاد مقدس است، اجرایی می‌شود.



معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان زنجان،با اشاره به اینکه امسال جشن نیکوکاری طی روزهای چهاردم، پانزدهم و شانزدهم اسفند ماه برگزار خواهد شد، بیان کرد: روز چهاردم اسفند این جشن در مدارس استان، روز پانزدهم با برپایی پایگاه‌های مختلف در سطح معابر استان و شهرستان‌ها و روز شانزدهم که مصادف با روز جمعه است، این جشن ملی معنوی در میعادگاه‌های نماز جمعه برگزار می‌شود.



حسنلو، در ادامه ثبت نام از حامیان در قالب طرح اکرام ایتام، طرح شفا و طرح یاسین را از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای اجرا در سطح پایگاه‌های دایر شده در استان عنوان کرد و اذعان داشت: همچنین شماره حسلب 0108640426007 سیبای این نهاد نزد بانک ملی نیز برای واریز وجوهات نقدی مردم استان در قالب این جشن در نظر گرفته شده است.



وی،با اشاره به همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان برای اجرای جشن نیکوکاری در مدارس استان تصریح کرد: کمک‌هایی که از مدارس استان جمع‌آوری می‌شود، پس از واریز به حساب امداد در اختیار مسئولان مدارس قرار می‌گیرد تا نسبت به توزیع آنها در بین دانش‌آموزان اقدام شود.



معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان، همچنین به همکاری بسیج مستضعفین با کمیته امداد در برقراری پایگاه‌های جشن نیکوکاری در سطح معابر استان و همچنین مصلی‌های برگزاری نماز جمعه اشاره کرد و گفت: کمک‌های جمع‌آوری شده از محل این پایگاه‌ها در بین خانواده‌های نیازمند که قبلا از طریق امدادگران شناسایی شده‌اند، بر اساس اولویت نیازمندی توزیع خواهد شد.



حسنلو، از همکاری صدا و سیمای مرکز زنجان نیز در برگزاری این جشن خبر داد و ادامه داد: صدا و سیمای استان طی هفته احسان مسئولیت اطلاع رسانی و تبلیغات این جشن ملی معنوی را به عهده دارد.



وی، با یادآوری جمع‌آوری 10 میلیارد ریال کمک مردمی در سطح استان در جشن نیکوکاری سال گذشته پیش بینی کرد: امسال میزان کمک‌های مردمی 100 درصد افزایش یابد.



حسنلو طرح جدید دیگری که همزمان با جشن نیکوکاری سال جاری برگزار می‌شود، جمع‌آوری اقلام و لوازم قابل استفاده تعویضی شهروندان است که مردم استان در صورت تمایل می‌توانند، آنها را در اختیار امداد قرار دهند تا نسبت به توزیع آن در بین خانواده‌های مددجو اقدام شود.