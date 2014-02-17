طرح نیازسنجی آموزش های فنی و حرفه ای روستایی در چابهار به اجرا در آمد

محمد جهانتیغی درگفتگو با مهر اظهار داشت: در این طرح که با حضور جمعی از روسای ادارت و کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای استان ها ی فارس، کرمان، یزد، هرمزگان و خراسان جنوبی در چابهار به مرحله اجرا درآمده است نیاز های آموزشی و مهارتی لازم روستائیان و عشایر این منطقه مورد بررسی و نیاز سنجی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، نیازهای آموزشی روستاییان در مناطق مختلف شناسایی و بر اساس درخواست های صورت گرفته به متقاضیان آموزش های فنی و حرفه ای ارایه خواهد شد.

جهانتیغی بیان داشت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان را روستائیان تشکیل می دهند لذا ارایه آموزش های مهارتی مورد نیاز روستائیان از برنامه های اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

وی افزود: نیاز سنجی فرایندی است که در آن نیاز های منطقه ای روستائیان برای توسعه کسب و کار های روستایی احصا می شود و به برنامه ریزان آموزشی کمک می کند تا آموزش های مورد نیاز را به فراخور شرایط منطقه ای هر یک از روستا ها ارایه کنند.

وی ارایه خدمات آموزشی فنی در بخش صنایع و صنوف، زندان ها و پادگان ها، جوار دانشگاهی و سیار روستایی، علاوه بر آموزشگاه های دولتی را از وظایف این اداره کل برشمرد و گفت: ارتقای مهارت و دانش فنی افراد جامعه مهم ترین هدف آموزش فنی و حرفه ای است.