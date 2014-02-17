يازدهمين كاروان عمره دانش آموزي گيلان از فرودگاه رشت به سرزمين وحي اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزایی ظهر دوشنبه در حاشیه این مراسم افزود: به تعداد 103 نفر از دانش‌آموزان گیلانی به همراه مربیان‌شان از فرودگاه سردار جنگل رشت عازم سفر عمره دانش‌ آموزی شدند.

وی اظهارداشت: اين دانش آموزان با پرواز شماره 1580 هواپيمايي جمهوري اسلامي فرودگاه رشت را به مقصد جده ترك كردند.

سرپرست حج فرودگاه رشت ادامه داد: در اين پرواز علاوه بر اعزام دانش آموزان 167 نفر زائر گيلاني نيز به عمره مفرده اعزام شدند كه در مجموع اين پرواز با اعزام 270 نفر زائر انجام شد.

وی یادآورشد: دانش آموزان ضمن قرائت سرود و عبور از دروازه قرآن با حضور جمعي از مسئولان گيلاني بدرقه شدند.