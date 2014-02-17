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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۹

میرزایی:

يازدهمين كاروان عمره دانش آموزي گيلان از فرودگاه رشت به سرزمين وحي اعزام شد

يازدهمين كاروان عمره دانش آموزي گيلان از فرودگاه رشت به سرزمين وحي اعزام شد

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست حج فرودگاه رشت به اعزام يازدهمين كاروان عمره دانش آموزي استان از فرودگاه رشت به سرزمين وحي خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزایی ظهر دوشنبه در حاشیه این مراسم افزود: به تعداد  103 نفر از دانش‌آموزان گیلانی به همراه مربیان‌شان از فرودگاه سردار جنگل رشت عازم سفر عمره دانش‌ آموزی شدند.

وی اظهارداشت: اين دانش آموزان با پرواز شماره 1580  هواپيمايي جمهوري اسلامي فرودگاه رشت را به مقصد جده ترك كردند.

 سرپرست حج فرودگاه رشت ادامه داد: در اين پرواز علاوه بر اعزام دانش آموزان 167 نفر زائر گيلاني نيز به عمره مفرده اعزام شدند كه در مجموع اين پرواز با اعزام  270 نفر زائر انجام شد.

وی یادآورشد: دانش آموزان ضمن قرائت سرود  و عبور از دروازه قرآن با حضور جمعي از مسئولان گيلاني بدرقه شدند.

کد مطلب 2238379

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