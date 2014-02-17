اجرای طرح "یک روز بدون کیف در مدرسه" در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجتی ظهر دوشنبه در مراسم طرح " یک روز بدون کیف در مدرسه " که در دبستان دخترانه حضرت رقیه (س) رشت برگزار شد، افزود: این طرح با هدف پرورش خلاقیت های عملی دانش آموزان دوره ابتدایی و ایجاد شور و نشاط در بین آنان اجرا شده است.

وی اظهارداشت: از دیگر اهداف برگزاری این طرح ایجاد محیطی شاداب برای دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: این طرح ابتکاری با هدف ایجاد انگیزه و شور و نشاط و خودباوری دانش آموزان دبستانی به مرحله اجرا در آمد.

وی ادامه داد: طرح یک روز بدون کیف با هدف ایجاد موقعیت و زمینه بروز خلاقیت، تنوع در برنامه آموزشی و پرورشی دانش آموزان، دست ورزی و مهارت ورزی در یک فضای شاداب، استفاده از وسایل دور ریختنی برای ساخت وسایل کاردستی و تشکیل نمایشگاه فعالیت های دست ساز دانش آموزان و والدین است.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور " مهدی حاجتی " مدیرکل آموزش و پرورش گیلان ظهر دوشنبه در دبستان دخترانه حضرت رقیه (س) کلانشهر رشت اجرا شد.