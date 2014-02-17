مداحان استان یزد ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسين آبياري، ظهر دوشنبه در هفتمين كارگاه آموزشي ويژه مداحان در اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد با اشاره به لزوم توجه به آموزش های کاربردی ویژه مداحان اهل بیت(ع)، اظهار داشت: در همين راستا تاكنون هفت كارگاه آموزشي در اداره تبليغات اسلامي استان يزد برگزار شده است.

وی با تاكيد بر تعامل ميان مداحان و كانون مداحان استان يزد بيان كرد: کانون مداحان در اداره کل تبلیغات اسلامی استان يزد مستقر است و درب این کانون به روي همه مداحان و ذاكران اهل بيت(ع) گشوده است و اين قشر می توانند مشکلات یا نظرات خود را به کانون منعکس کنند.

آبیاری، یکی از اهداف کانون مداحان را شناسایی مداحان دانست و گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این کانون ارائه داد.

رئيس كانون مداحان استان يزد عنوان كرد: براي آشنايي مداحان با نيازها و خواسته هاي مردم و مسئولان، ديدارهاي متعددي با امام جمعه یزد، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، شهردار، اعضای شورای شهر، علماي شهر و ... برگزار شده ضمن اينكه تلاش شده با برگزاري کلاس ها و کارگاه های آموزشی، تشکیل انجمن ادبی، پیگیری بیمه مداحان اهل بیت(ع) و ... در راستاي ساماندهي مداحان استان يزد قدم برداريم.

وي همچنين با تاكيد بر ضرورت آموزش مداحان يادآور شد: در همين راستا دوره هاي متعدد آموزشي از جمله دوره نغمات آیینی، تاریخ اسلام و مقتل خوانی براي مداحان برگزار شده و نرم افزارهايي نيز بين آنها توزيع شده است.

معاون فرهنگی اداره كل تبلیغات اسلامی استان یزد نيز در اين مراسم، اجرای برنامه های آموزشی و کارگاهی را راهي برای ارتقا سطح كار مداحان در استان يزد دانست و اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان يزد آماده همکاری همه‌جانبه با کانون مداحان است.

حجت‌الاسلام علي کارگر، هفتمين کارگاه آموزشی مداحان استان يزد را نيز کاری مشترک از سوي اداره کل تبلیغات اسلامی و کانون مداحان استان يزد دانست و از همه دست اندرکاران برگزاري اين كارگاه آموزشي به ويژه حجت‌الاسلام حسین زارع، کارشناس تشکل های دینی و حجت‌الاسلام خلیل سلطانی کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان يزد قدرداني كرد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی یزد اظهار امیدواری کرد: حضور مداحاني همچون کمیل کاشانی در اين كارگاه آموزشي بتواند براي مداحان مفيد بوده و از آن بهره برداري لازم را انجام دهند.

محمود شریفی کاشانی متخلص به کمیل کاشانی، رئیس کانون مداحان کاشان، شاعر و مداح اهل بیت (ع)، مدرس هفتمين کارگاه آموزشی مداحان استان يزد بود.

هفتمین کارگاه آموزشی ویژه مداحان استان يزد با هدف ارتقا سطح معلومات مداحان و آشنایی بیشتر آنها با فرهنگ مداحی، به مدت دو روز در حسینیه صاحب الزمان (عج) محمود آباد یزد در حال برگزاري است.