اعضای شورای شهر شیراز شعارهای انتخاباتی خود را فراموش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی ترابی بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه حضور گسترده مردم در انتخابات شورای شهر به معنی درخواست تغییر بوده است، گفت: حل مشکلات و توسعه آبادانی شهر شیراز از درخواست مردم بود که از نمایندگان شورا انتظار دارند و در این راستا وظیفه ما است که به دنبال انجام پروژه های شاخص و ماندگار باشیم.

وی تصریح کرد: امروز که در آستانه تصویب بودجه سال 93 شهرداری شیراز هستیم باید دید که آیا راه اندازی یک مجموعه جهت زائرین و مجاورین حضرت شاهچراغ(ع) در برنامه قرار دارد و یا اینکه چه ردیف بودجه ای به این مهم اختصاص داده شده است.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: نگاه ویژه به رفع مشکلات محرومین جامعه باید بطور شاخص در بودجه سال آینده مد نظر قرار داده شود.

ترابی ایجاد فضا های سبز را از دیگر موارد مهم در شهر شیراز دانست و گفت: از شاخصهای شهر اسلامی توسعه فضای سبز شهری است و متاسفانه در سال های گذشته این بحث مهم مورد کم توجه ای قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: نگاه شورای چهارم باید به توسعه متوازن و پایدار شهر معطوف باشد و به این نکته باید توجه داشت که نگاه های بخشی و جزیره ای افت بزرگ برای شهر شیراز است و در این راه تمامی دستگاه ها باید همکاری لازم را داشته باشند.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه رفع مشکلات کمربندی شیراز، کارتن خواب ها، ترافیک مرکز شهر و... باید با همکاری تمامی دستگاه ها باشد، گفت: تلفات سنگین و خسارت های متعدد وارده به شیراز نمی تواند از دید مسئولین شهر و شهرداری نادیده گرفته شود به همین دلیل باید قدم های محکمی برای رفع این چالش ها برداشت.

ترابی تاکید کرد: با نگاه های سطحی و بدون پشتوانه کارشناسانه نمی توانیم قدم های بزرگ را برداریم زیرا حمایت مردم را نیز از دست خواهیم داد.

وی یادآور شد: طی روزهای گذشته شنیده می شود که برخی از افراد با استفاده از لابی ها و تحت فشار قرار دادن برخی از مسئولین شهرداری قصد تخصیص بودجه به پروژه های خاص دارند که این کار صحیح نیست و شهردار نیز باید اینگونه موارد را با مستندات برای مردم بازگو کند.