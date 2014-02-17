دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی در اراک گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علمی کاربردی اراک ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: در این نمایشگاه توانمندی های هشت دستگاه دولتی 24 مرکز علمی کاربردی استان مرکزی و 28 شرکت خصوصی توانمندی های علمی و تخصصی خود را رد معرض دید قرار دادند.

رضا پور ایمانی افزود: معرفی شرکت های دانش بنیان، توسعه کار آفرینی و ایجاد زمینه معرفی محصولات تولیدی در زمینه های مختلف صنعتی، صنایع دستی، هنری و محصولات غذایی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا دوم اسفند ماه صبح وعصر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اراک دایر است.

دومین نمایشگاه کارآفرینی و توسعه اشتغال استان مرکزی روز دوشنبه با حضور جمعی از مسوولان این استان در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی غرب ایران گشایش یافت.

دومین نمایشگاه کارآفرینی و توسعه اشتغال در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی غرب ایران در فضایی به مساحت سه هزار متر مربع با 60 غرفه نمایشگاهی پذیرای علاقمندان حوزه کارآفرینی و اشتغال است.

در این نمایشگاه چهار روزه کارآفرینان بخش خصوصی و دولتی، شرکت های دانش بنیان در حوزه اشتغال و کارخانجات و صنایع مولد آخرین دستاوردهای خود را به معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده اند.