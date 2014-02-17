تشکیل کمیته مستقل محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام/ ایرانی ها سه برابر بیشتر از ظرفیت اکولوژیکی کشور استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر دکتر سید محمد مجابی دوشنبه در دومین اجلاس مدیران تحقیق ، توسعه و فناوری کشور افزود : ظرفیت اکولوژیکی ظرفیتی است که می توان از محیط برداشت کرد و در مقابل آنچه به عنوان ضایعات تولید می شود، در طبیعت پالایش شود.

به گفته وی، ایرانیان 3 برابر بیشتر از ظرفیت موجود اکولوژیکی کشور استفاده می کنند .

مجابی اظهار داشت: بر اساس آمار، ظرفیت اکولوژیکی ایران 84 صدم هکتار جهانی است در حالی که در شرایط کنونی 2.66 صدم هکتار جهانی از آن برداشت می شود.

وی تاکید کرد: این بدان معنا است که وضعیت اکولوژیکی به سمت ناپایداری حرکت می کند.

مجابی تصریح کرد : در بحث محیط زیست عدم نگاه سیستمی و اینکه هر کس در هر جایی قرار گرفته صرفا به فکر حل مشکل خود است علت تخریب می شود.

وی ادامه داد: در کشوری که بخش دیگری از سیاست گذاری توسط دولت و مجلس تعیین می شود ایجاد نگاه درست می تواند تاثیر گذار باشد .

معاون توسعه مدیریت ، امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت : ایرانیان درفرهنگ و گذشته خود بسیار به حفظ محیط زیست توجه داشتند و با ورود اسلام و فرهنگ غنی اسلامی ، این موضوع مورد تاکید بیشتری قرار گرفت.

وی افزود : در فرامین رسول اکرم (ص) آمده است که حتی در زمان جنگ هم نباید درختان و منابع آب را تخریب کرد.

مجابی افزود : در اصل 50 قانون اساسی به صراحت به حفظ محیط زیست تاکید شده است و در سند چشم انداز برنامه های پنج گانه از یک بند به یک بخش موضوع محیط زیست توسعه یافته است .

وی اظهار داشت : در دولت یازدهم پایدار سازی محیط زیست با تاکید بر حفاظت از آن ، استقرار حکمرانی شایسته و توجه به اقتصاد با رویکرد حفظ محیط زیست در الویت قرار دارد.

مجابی ابراز امیدواری کرد: بتوانیم همه بخش ها را به سمت حفظ محیط زیست خود سوق بدهیم و بر همین اساس کمیته مستقل محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه تنظم و تدوین برنامه ششم تشکیل خواهد شد که خود گام بزرگی است .

دومین اجلاس مدیران تحقیق ، توسعه و فناوری کشور در روزهای 28 تا 29 بهمن ماه در مرکز همایش بین المللی دانشگاه شهید بهشتی با رویکرد مدیریت نوآوری برگزار می شود.