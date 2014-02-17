  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۵

تشکیل کمیته مستقل محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام/ ایرانی ها سه برابر بیشتر از ظرفیت اکولوژیکی کشور استفاده می کنند

تشکیل کمیته مستقل محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام/ ایرانی ها سه برابر بیشتر از ظرفیت اکولوژیکی کشور استفاده می کنند

معاون توسعه مدیریت ، امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از تشکیل کمیته مستقل محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر دکتر سید محمد مجابی دوشنبه در دومین اجلاس مدیران تحقیق ، توسعه و فناوری کشور افزود : ظرفیت اکولوژیکی ظرفیتی است که می توان از محیط برداشت کرد و در مقابل آنچه به عنوان ضایعات تولید می شود، در طبیعت پالایش شود.

به گفته وی،  ایرانیان 3 برابر بیشتر از ظرفیت موجود اکولوژیکی کشور استفاده می کنند .

مجابی اظهار داشت: بر اساس آمار، ظرفیت اکولوژیکی ایران 84 صدم هکتار جهانی است در حالی که در شرایط کنونی 2.66 صدم هکتار جهانی از آن برداشت می شود.

وی تاکید کرد:  این بدان معنا است که وضعیت اکولوژیکی به سمت ناپایداری حرکت می کند.

مجابی تصریح کرد : در بحث محیط زیست عدم نگاه سیستمی و اینکه هر کس در هر جایی قرار گرفته صرفا به فکر حل مشکل خود است علت تخریب می شود.

وی ادامه داد: در کشوری که بخش دیگری از سیاست گذاری توسط دولت و مجلس تعیین می شود ایجاد نگاه درست می تواند تاثیر گذار باشد .

معاون توسعه مدیریت ، امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت : ایرانیان درفرهنگ و گذشته خود بسیار به حفظ محیط زیست توجه داشتند و با ورود اسلام و فرهنگ غنی اسلامی ، این موضوع مورد تاکید بیشتری قرار گرفت.

وی افزود : در فرامین رسول اکرم (ص) آمده است که حتی در زمان جنگ هم نباید درختان و منابع آب را تخریب کرد.

مجابی افزود : در اصل 50 قانون اساسی به صراحت به حفظ محیط زیست تاکید شده است و در سند چشم انداز برنامه های پنج گانه از یک بند به یک بخش موضوع محیط زیست توسعه یافته است .

وی اظهار داشت : در دولت یازدهم پایدار سازی محیط زیست با تاکید بر حفاظت از آن ، استقرار حکمرانی شایسته و توجه به اقتصاد با رویکرد حفظ محیط زیست در الویت قرار دارد.

مجابی ابراز امیدواری کرد: بتوانیم همه بخش ها را به سمت حفظ محیط زیست خود سوق بدهیم و بر همین اساس کمیته مستقل محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه تنظم و تدوین برنامه ششم تشکیل خواهد شد که خود گام بزرگی است .

دومین اجلاس مدیران تحقیق ، توسعه و فناوری کشور در روزهای 28 تا 29 بهمن ماه در مرکز همایش بین المللی دانشگاه شهید بهشتی با رویکرد مدیریت نوآوری برگزار می شود.

کد مطلب 2238386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها