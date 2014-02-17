به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ايسجا، بر اين اساس تمام دارندگان كارت هاي داخلي 93- 1392 مي توانند با پر كردن فرم كارت جهاني AIPS كه لينك آن بر روي سايت انجمن قرار گرفته، ‌بدون پرداخت هزينه ارزي از اين امكان بهره مند شوند.

در اين راستا ميثم زمان آبادي دبيركل انجمن نويسندگان، خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران از عودت دادن مبالغ دريافت شده به 59 نفر ار همكاراني خبر داد كه پيش از اين جهت دريافت كارت ايپس به دبيرخانه مراجعه كرده بودند.

وي گفت: همكاران محترم مي توانند با ارائه رسيد، مبالغ پرداخت شده ارزی را (40 دلار بابت هر كارت) به همان شكل ارزی / دلاری از دبير خانه انجمن دريافت كنند.

بر اين اساس همكاران مي بايست ضمن تماس با شماره 23023523 (سركار خانم اخلاقي) نسبت به هماهنگي جهت ارائه رسيد و دريافت اراز اقدام نمايند.

لازم به ذكر است كه نشست نوزدهم هيات رييسه انجمن روز گذشته با حضور آقايان محمود عبداللهی، ميثم زمان آبادی، پژمان راهبر، دكتر عبدالحميد احمدی، مازيار ناظمي،‌ فرشاد عباسي،‌علي رييسي،‌ صدرالدين كاظمي و رضا خسروی تشكيل شد.