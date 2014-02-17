برنامه های سفر سه روزه رئیس دستگاه قضا به کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیمی اظهار کرد: آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه سفرهای استانی خود، ششم الی هشتم اسفندماه برای بررسی مسایل قضایی و دیدار با مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری استان کرمانشاه به این استان سفر می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: رییس قوه قضاییه را در این سفر مسئولان عالی قضایی و رؤسای سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی همراهی می‌کنند.

وی گفت: آیت الله آملی‌لاریجانی در این سفر علاوه بر بررسی مسایل قضایی استان کرمانشاه و آشنایی نزدیک با عملکرد دادگستری استان کرمانشاه با روحانیون، نخبگان حوزوی و دانشگاهی استان کرمانشاه، خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و سایر قشرهای مردمی دیدار خواهد کرد.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه افزود: در سفر هیات بلند پایه قضایی به استان کرمانشاه، تعدادی از مسئولان عالی قضایی به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه با حضور در شهرستان‌ها ضمن دیدار با مردم، در جمع قضات، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی استان حاضر خواهند شد و به بررسی مشکلات قضایی مناطق خواهند پرداخت.

وی افزود: در پایان این سفر سه روزه، جلسه مسئولان عالی قضایی نیز در استان کرمانشاه تشکیل می‌شود و مسئولان عالی قضایی به بررسی مسایل و مشکلات قضایی استان خواهند پرداخت.