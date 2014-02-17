صدور کارت ملی هوشمند در شهریار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور مدیرکل سازمان ثبت احوال استان تهران، فرماندار و رئیس ثبت احوال شهریار، صدور کارت ملی هوشمند در این شهرستان آغاز شد.

احمد قمشی در این مراسم اظهار داشت: کارت ملی هوشمند، کارتی چند منظوره است که علاوه بر مدرک شناسایی می تواند به عنوان کارت سلامت، کیف پول و.. نیز استفاده شود، در این کارت اطلاعات سجلی افراد، اثر انگشت، امضای دیجیتالی و عکس صاحب کارت ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران عنوان کرد: با اجرای این طرح، کارت ملی هوشمند جایگزین دیگر کارت‌های اعتباری، شناسایی، رانندگی و کارت سازمان‌های خاص شود که این امر، علاوه بر سهولت در امور شناسایی شهروندان موجب صرفه‌جویی در هزینه و زمان نیز می‌شود.

این مسئول ادامه داد: با آغاز صدور کارت ملی هوشمند تمامی اسناد هویتی افراد در سبد الکترونیکی قرار گرفته و چهار ارتباط سیستمی با پایگاه مرکز ایجاد می شود، در واقع بهره برداری از اسناد آرشیو شده الکترونیکی شامل اسناد شهرستان و کشور، از طریق این سیستم قابل رویت است ضمن اینکه بیشترین خدمات از این طریق صورت گرفته و اطلاعات بلافاصله در پایگاه مرکزی ثبت می شود.

قشمی متذکر شد: در آینده ای نزدیک با استفاده از این روش، دیگر نیازی به سرشماری نفوس و مسکن وجود ندار زیرا با استفاده از این سیستم ضریب خطا و بسیاری از هزینه ها تا حد قابل توجهی کاهش می یابد، در واقع با ورود به فضای الکترونیکی کارت هوشمند ملی به اطلاعات جامعی دست می یابیم که می توان از آن در امور مختلف استفاده کرد.