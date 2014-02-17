دعوای سعید رضازاده با محمدپور بزرگنمایی شد/ ملی پوشان محروم نمی شوند

حسین رضا زاده رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور ظهر روز دوشنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری قزوین گفت: با تلاش اداره کل ورزش و جوانان استان امروز شاهد یکی دیگر از مجامع انتخاباتی ورزشی وزنه برداری بودیم که با انجام آن آقای حسین مقامی بار دیگر به عنوان رئیس هیئت وزنه برداری انتخاب شد.



وی در خصوص مهم ترین مشکلات وزنه برداری کشور و استان قزوین گفت: مهم ترین مشکل امروز وزنه برداری کشور که استان قزوین هم از آن مستثنا نیست نبود امکانات مانند میله و صفحه است، از آنجا که این وسایل میله و صفحه در ایران تولید نمی شود و قیمت بالایی هم دارد و ما در شرایط حاضر توانایی خرید آن را نداریم و به همین دلیل چند روز قبل در مکاتبه با وزیر ورزش و جوانان درخواست کردیک برای خرید وسایل کمک کنند.



رضا زاده در خصوص آموزش مربیان استان قزوین هم بیان کرد: فدراسیون وزنه برداری کمیته مربیان دارد و هیئت وزنه برداری قزوین می تواند با ارائه درخواستی از فدراسیون وزنه بردای بخواهد که کلاس مربیگری در استان قزوین برگزار کند که در صورت ارائه درخواست با آن موافقت می کنیم.



رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور در خصوص درگیری خواهر زاده اش با سعید محمد پور در اردوی تیم ملی اظهارداشت: هفته پیش یک درگیری بین محمدپور با خواهر زاده ام که هر دو جوان و همشهری هستند در کمپ تیم ملی اتفاق افتاد که از این درگیری متاسف شدم؛ اما رسانه ها نیز این موضوع را بزرگ نمایی کردند در حال که واقعیت ماجرا چیز دیگری بود.



رضا زاده با بیان این که سعید محمد پور امروز صبح از خواهر زاده من عذرخواهی کرده است افزود: وقتی یک ورزشکار بتواند یک افتخار کسب کند و مطرح شود باید مراقب رفتار و حرکات خود باشد و حتی در صحبت کردن نیز دقت کرده و حرفه ای عمل کند.



رئیس فدراسیون وزنه برداری در خصوص احتمال برخورد و محروم کردن محمدپور، این موضوع را رد کرد و افزود: این ورزشکار نفر سوم جهان و پنجم المپیک است واگر محرومش کنیم از بین می رود و دوران قهرمانی او تمام می شود ولی باید این وزنه بردار و سایر ورزشکاران برای دوری از چنین مسایلی حواس خود را جمع کنند و مراقب رفتار خود باشند.



رضا زاده در ادامه با اشاره به پیش رو بودن مسابقات جهانی و کسب سهمیه المپیک در سالهای 2015 و 2016 اظهارداشت: تلاش خواهیم کرد تا مانند دوره قبلی برای المپیک بعدی نیز شش سهمیه کامل خود را کسب کنیم.



وی در خصوص شانس ایران برای کسب مدال در المپیک افزود: هنوز زود است در خصوص شانس کسب مدال توسط وزنه برداران ملی پوش در المپیک برزیل اظهارنظر کنیم اما امیدواریم رنگ مدال هایمان در این مسابقات از دوره قبلی بهتر باشد.



رئیس فدراسیون وزنه برداری هم چنین در خصوص نگاه وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون وزنه برداری یادآورشد: دکتر گودرزی خودش یک ورزشکار بوده و از فضای ورزش کشور اطلاع کافی دارد و می داند که وزنه برداری از رشته های پر مدال المیک است به همین دلیل نگاه ویژه ای نسبت به وزنه برداری دارند.