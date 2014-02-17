ترافیک و راه اندازی قطار شهری اولویت های بودجه 93 شهرداری شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق نگر عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با بیان اینکه باغات شیراز از جمله سرمایه های مهم این شهر هستند، گفت: توزیع بودجه های فرهنگی و توجه داشتن به مباحث ترافیکی در بودجه سال آینده شهرداری کاری مناسب است اما آنچه که در حال نابودی است باغات شیراز است.

وی تصریح کرد: طی سال های اخیر بخش اعظمی از باغات شیراز تخریب و تبدیل به منازل مسکونی شده است.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: این مباحث در حالی است که بعلت اهمیت فضای سبز، شهرداری شیراز مردم را تشویق به ایجاد بام سبز می کند ولی در چند قدمی ما باغت 300 ساله و درختان 400 ساله نابود می شوند.

حق نگر تاکید کرد: تصويب طرح تجميع باغ ها لازم و ضروری است که در این راستا در باغ‌ هاي شهر هنگامي مجوز صادر مي‌شود كه مالكان نسبت به تجميع باغ‌هاي گروه‌هاي پنج، چهار و سه، به قطعات پنج هكتاري اقدام كرده و در هر باغ تجميع شده با سطح اشغال 2.5 درصد در مساحتي حدود يك هزار و 500 متر مربع، برج‌هايي در 24 طبقه احداث خواهد شد.

وي ادامه داد: هر برج، 200 واحد پاركينگ و 200 واحد مسكوني پيش‌بيني و احداث مي‌شود که اين اقدام به دليل موقعيت ويژه برج‌ها، داراي ارزش افزوده مطلوبي خواهد بود و تعداد واحدهاي مسكوني برابر با تفكيك فعلي باغ‌ها است، حال آنكه با اجراي اين طرح بين 10 تا 15 درصد يك باغ پنج هكتاري تخريب مي‌شود و مابقي فضا توسط مالكان حفظ خواهد شد.

حق‌نگر تاکید کرد: ايجاد فضايي مفرح، ارتقا شادابي شهروندان و حفظ باغ‌ها براي تمام شهر را از جمله مزاياي اين طرح است که رضايت مالكان و شهروندان را به همراه خواهد داشت.