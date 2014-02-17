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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۶

سردار دهقان در همایش پیشکسوتان دفاع مقدس:

در سایه ارزش‌‎های دینی هر تهدیدی می‌تواند تبدیل به یک فرصت شود

در سایه ارزش‌‎های دینی هر تهدیدی می‌تواند تبدیل به یک فرصت شود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه نظام سیاسی ما حتما در یک نقطه با نظام جهانی در تنازع قرار دارد، اظهار داشت: هرچند ممکن است این تنازع محدودیت هایی را ایجاد کند، ولی در سایه ارزش های دینی هر تهدیدی می تواند تبدیل به یک فرصت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دومین همایش علمی- پژوهشی پیشکسوتان دفاع مقدس که امروز دوشنبه در ساختمان ولی امر برگزار شد، گفت: اساسا حیات انسان ها در صورتی معنا و مفهوم پیدا می کند که بهره مند از فضای ذهنی- آرمانی و متکی از ارزش های ریشه‌دار باشد.

وی ادامه داد: آدم ها زمانی حیات خود را می توانند معنی دار تلقی کنند که در سایه تقید و ارزش های اصلی و معنوی باشند. در دوران دفاع مقدس انعکاس هویت ملی ما ریشه در تمامی ارزش های بنیادین برآمده از اسلام داشت و جنگ ما، جنگ بین دو هویت نبود بلکه جنگ بین هویت برآمده از هویت دینی با هویت متکی بر انسان‌های مادی و دنیوی بود.

وزیر دفاع با بیان اینکه ما به تمام شهدا احساس دین می کنیم، افزود: ما احساس تعهد به ادامه راه آنها می کنیم و بر این باور هستیم آن چیزی که ما را به عرصه آورد، اعتقاد به ارزش های دینی بود، لذا تداوم حیات ما به تجلی دادن و همان مبنای فکری و ارزشی استوار است.

سردار دهقان در ادامه بیان کرد: واقعیت نظام سیاسی ما این است که تا هست، حتما در یک نقطه با نظام جهانی تنازع دارد و این تنازع ممکن است محدودیت هایی را ایجاد کند، ولی در سایه اعتقاد به ارزش ها هر تهدیدی می تواند تبدیل به یک فرصت شود و شرط لازم این است که به این باورها اعتقاد داشته باشیم و اگر اعتقاد داشته باشیم حضور آگاهانه و تبعیت از رهبری شرط کافی نیز خواهد بود که اینها لازم و ملزوم هم هستند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان خاطر نشان کرد: ما وظیفه داریم که انتقال تجربه و تخصص از قشر بازنشستگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را فراهم کنیم تا هر روز شجره طیبه نظام جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب بتواند شکوفاتر به نقطه عالی دست پیدا کند.

کد مطلب 2238405

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