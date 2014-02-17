به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دومین همایش علمی- پژوهشی پیشکسوتان دفاع مقدس که امروز دوشنبه در ساختمان ولی امر برگزار شد، گفت: اساسا حیات انسان ها در صورتی معنا و مفهوم پیدا می کند که بهره مند از فضای ذهنی- آرمانی و متکی از ارزش های ریشه‌دار باشد.

وی ادامه داد: آدم ها زمانی حیات خود را می توانند معنی دار تلقی کنند که در سایه تقید و ارزش های اصلی و معنوی باشند. در دوران دفاع مقدس انعکاس هویت ملی ما ریشه در تمامی ارزش های بنیادین برآمده از اسلام داشت و جنگ ما، جنگ بین دو هویت نبود بلکه جنگ بین هویت برآمده از هویت دینی با هویت متکی بر انسان‌های مادی و دنیوی بود.

وزیر دفاع با بیان اینکه ما به تمام شهدا احساس دین می کنیم، افزود: ما احساس تعهد به ادامه راه آنها می کنیم و بر این باور هستیم آن چیزی که ما را به عرصه آورد، اعتقاد به ارزش های دینی بود، لذا تداوم حیات ما به تجلی دادن و همان مبنای فکری و ارزشی استوار است.

سردار دهقان در ادامه بیان کرد: واقعیت نظام سیاسی ما این است که تا هست، حتما در یک نقطه با نظام جهانی تنازع دارد و این تنازع ممکن است محدودیت هایی را ایجاد کند، ولی در سایه اعتقاد به ارزش ها هر تهدیدی می تواند تبدیل به یک فرصت شود و شرط لازم این است که به این باورها اعتقاد داشته باشیم و اگر اعتقاد داشته باشیم حضور آگاهانه و تبعیت از رهبری شرط کافی نیز خواهد بود که اینها لازم و ملزوم هم هستند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان خاطر نشان کرد: ما وظیفه داریم که انتقال تجربه و تخصص از قشر بازنشستگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را فراهم کنیم تا هر روز شجره طیبه نظام جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب بتواند شکوفاتر به نقطه عالی دست پیدا کند.