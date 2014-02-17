به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن اصفهان عصر امروز دوشنبه در حالی برگزار شد که حاضران در این جلسه به بررسی عملکرد تیم فوتبال ذوب‌آهن در مسابقات لیگ برتر پرداختند و تصمیماتی را هم اتخاذ کردند.

بر این اساس اعضای هیات مدیره تصمیم به جریمه 20 درصدی تمامی اعضای کادرفنی، سرپرستی و بازیکنان تیم فوتبال ذوب‌آهن گرفتند.

کامران شیرزادی مدیر رسانه‌ای باشگاه ذوب‌آهن در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید این اخبار اظهار کرد: با توجه به شرایطی که ذوب‌آهن دارد و درحالیکه باشگاه ذوب‌آهن دوست داشت برای موفقیت تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا به آنها کمک کند، انتقال قاسم حدادی‌فر به تیم‌هایی که خواهان او بودند، را باید منتفی دانست.

تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در روز نخست از هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر در خانه با نتیجه یک بر صفر مغلوب فجرسپاسی اصفهان شد و به رده پانزدهم سقوط کرد.