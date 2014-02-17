چهره میدان آزادی کرمان تغییر می کند/ احداث تقاطع غیر هم سطح در چهارراه سمیه

به گزارش خبرنگار مهر با موافقت شورای شهر کرمان ، انتشار فراخوان طراحی جدید میدان آزادی شهر کرمان و اجرای تقاطع غیر همسطح چهارراه سمیه در قالب مشارکت با بخش خصوصی در دستور کار سال آینده شهرداری قرار گرفت .

در نشست شورای شهر کرمان که با حضور رییس ، اعضای شورا و شهردار کرمان برگزار شد ، اعضای شورا با دو پیشنهاد شهرداری کرمان مبنی بر انتشار فراخوان طراحی میدان آزادی و اجرای آن و همچنین اجرای تقاطع غیر همسطح چهارراه سمیه در قالب مشارکتی موافقت شد ، علاوه بر اینکه مصوبات کمیسیون های مختلف نیز به تصویب نهایی رسید.

ابوالقاسم سیف الهی، شهردار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به ضرورت حل مشکل ترافیکی میدان آزادی و جایگاه خاص این میدان در شهر کرمان، پیشنهاد اجرا و طراحی میدان ازادی در قالب مشارکت با بخش خصوصی از سوی شهرداری کرمان به شورا ارائه شد.

شهردار کرمان افزود: شهرداری کرمان در نظر دارد طراحی میدان آزادی را میان مشاوران برتر کشور به مسابقه گذارد تا از میان طرح های ارائه شده به اتنخاب طرحی بپردازد که متناسب با جایگاه این میدان باشد ، بتواند نماد شهری کرمان محسوب شود ، مشکل ترافیکی آن محدوده را حل نماید و به صورتی خودکفا ، در آمد و هزینه اش را تامین نماید.

سیف الهی تصریح کرد: امیداواریم در سال جدید فراخوان طراحی اعلان عمومی گردد و پس از انتخاب طرح ، پروژه در قالب مشارکت شهرداری با بخش خصوصی اجرا شود.

وی همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه حل معضلات ترافیکی میدان آزادی نمی تواند بدون در نظر گرفتن رفع معضل ترافیک چهارراه سمیه به نتیجه رسد ، شهرداری پیشنهاد دیگری را در خصوص این چهارراه به شورا ارائه نمود.

منتخب شورای شهر کرمان ادامه داد: اجرای این پروژه 15 تا 17 میلیاردی نیز به صورت مشارکت با بخش خصوصی است بطوریکه سهم مشارکت شهرداری از طریق صدور پروانه ساختمان تأمین می شود علاوه بر اینکه شهرداری در قالب این مشارکت بخشی از بدهی های مربوط به تقاطع های غیر همسطح را نیز پرداخت می نماید.

شهردار کرمان با اشاره به اینکه طرح چهارراه سمیه پس از تصویب در مراجع ذیصلاح اجرایی می شود ، افزود: افزون بر پرداخت برخی بدهی های شهرداری 30 درصد سهم مشارکت شهرداری با انجام آسفالت در نواحی حاشیه ای و جنوب شهر محقق می شود که این گام می تواند اقدام موثری در حل مشکل معابر شهری باشد.

اتخاذ تصمیم در مورد چند نامه رسیده و تصویب نهایی آخرین مصوبه کمیسیون ها از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست عمومی این هفته شورا بود.

پیگیری راه اندازی مرکز پژو هشها برای شورا، استفاده بیشتر از توان نمایندگان شهر کرمان در مجلس شورای اسلامی برای حل برخی معضلات شهری ، برگزاری نشست های بیشتر با استاندار محترم در خصوص مسایل شهر و حاشیه شهر کرمان از جمله مواردی بود که رییس کمیسیون معماری شهرسازی در این نشست مطرح نمود.

رییس کمیسیون اجتماعی شورا نیز از ارائه گزارش عملکرد مسئولان دانشگاه در خصوص برنامه های فرهنگی (از جمله طرح رویش ، مشکاتو منتاج ) مرتبط با جوانان و دانشجویان خبر دارد.

رییس کمیسیون خدمات شهری نیز از ارائه گزارش مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری در خصوص دولت الکترونیک در این کمیسیون خبر داد.

رییس کمیسیون بانوان، خانواده و مشارکت های مردمی نیز به حضور معاون فرهنگی ، اجتماعی شهرداری در این کمیسیون اشاره کرد و از برگزاری سلسله مباحث تحکیم بنیاد خانوده با همکاری فرهنگسرای کوثر، آموزش و پرورش ناحیه یک و انجمن اولیاء مربیان خبر داد.

وی همچنین از اعلام آمادگی مدیران آموزش و پرورش ناحیه یک در خصوص بهره بردای از فضای مدارس برای ورزش بانوان در ساعات و ایام تعطیل مدارس خبر داد.