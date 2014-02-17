نباید از موضوع کمکهای انسانی به سوریه سوء استفاده سیاسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر،« آنتونیو گوترس » کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عصر امروز با مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد و در خصوص موضوعات مورد علاقه و مرتبط با امور آوارگان و نقش کشورمان در حمایت از این سازمان در این ارتباط گفتگو و تبادل نظر کرد.



قائم مقام وزیر امور خارجه در این دیدار تاکید کرد : رویکرد جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از بزرگترین کشورهای پذیرنده و میزبان مهاجران و آوارگان خارجی به خصوص از کشور افغانستان ، مبتنی بر معیارهای انسانی است.



مرتضی سرمدی همچنین با اشاره به سابقه همکاری های تنگاتنگ و خوب ایران با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ، به تسهیلات و کمکهای شایان دولت و مردم مهمان نواز کشورمان در میزبانی از آوارگان افغانی اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود با تثبیت و تقویت شرایط سیاسی به خصوص بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برنامه های مربوط به بازگشت داوطلبانه آوارگان افغانی به کشورشان با حمایت و کمک سازمان ملل متحد و نقش آفرینی سازنده کشورهای خارجی در کمک به تثبیت ثبات و امنیت در افغانستان تداوم یابد.



قائم مقام دستگاه دیپلماسی همچنین با اشاره به به دیدگاه اصولی و انسانی جمهوری اسلامی ایران به بحران سوریه ، بر موصع اصولی ایران در خصوص ضرورت حل و فصل این بحران از ابتدای شروع آن از طریق راهکار سیاسی تاکید کرد.



وی با یادآوری لزوم اولویت بحث کمکهای انسانی به مردم این کشور در تمامی نقاط سوریه به صورت عادلانه و متوازن ، به کمکهای مستمر مردم و دولت ایران به مردم سوریه اشاره و خاطر نشان کرد که ایران همه ظرفیت و توان خود را برای کمک به مردم سوریه در همکاری تنگاتنگ با سازمان های بین المللی بکار می گیرد و در عین حال تاکید می کند که نباید از موضوع کمکهای انسانی سوء استفاده سیاسی شود و دغدغه و ملاحظات مردم و دولت سوریه در سودجویی گروههای تروریستی از این مقوله انسانی نیز در نظر گرفته شود.



« آنتونیو گوترس » کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار از دیدگاه و اهتمام انسان دوستانه دولت و مردم ایران در میزبانی و کمک به آوارگان خارجی در داخل ایران و دیگر مناطق تقدیر و تشکر کرد.



وی همچنین خواستار تداوم همکاری و تعامل ایران با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در خصوص کمک به آوارگان افغانستانی به خصوص در دوره تغییر و تحولات سیاسی در این کشور شد.



گوترس همچنین با تایید ضرورت عدم سودجویی برخی طرفها از مقوله کمکهای بشردوستانه به آوارگان سوری، به پیوند مولفه های امنیت و توسعه انسانی اشاره کرد و بر نقش کلیدی کشورهای مهم و با نفوذ در منطقه از جمله ایران برای کمک به حل و فصل مسائل و مشکلات مردم سوریه به خصوص کمک به آوارگان این کشور و تسهیل روند ارسال کمکهای بشردوستانه به مناطق جنگ زده و آسیب دیده از خشونتها و اقدامات تروریستی تاکید کرد.

دیدار خداحافظی سفیر نیوزیلند در تهران با قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان

« برایان ساندرز » سفیر نیوزیلند در جمهوری اسلامی ایران در پایان ماموریت خود ، با مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

قائم مقام وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و خوب بین تهران و ولینگتون ، ابراز امیدواری کرد با تلاشهای صورت گرفته تاکنون و پیگیری آن در آینده شاهد تقویت و توسعه بیش از پیش روابط دو کشور باشیم.

سرمدی همچنین فضای کنونی منبعث از رویکرد دولت در عرصه خارجی و ظرفیت های گسترده داخلی کشورمان را فرصتی مناسب برای بهره برداری از ظرفیت های موجود دو کشور در جهت گسترش روابط و همکاریها به خصوص در عرصه های اقتصادی و تجاری دانست.

برایان ساندرز سفیر نیوزیلند در تهران نیز در این دیدار با اشاره به خاطرات خوب خود از کشور ایران و تمجید از تاریخ ، فرهنگ و مهمان نوازی مردم کشورمان، بر لزوم تداوم گسترش مناسبات فیمابین بویژه در زمینه های اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد .

وی با اشاره به استقبال مقامات عالیرتبه کشورش از رویکرد تعامل سازنده دولت جمهوری اسلامی ایران در سیاست و روابط خارجی ، همچنین تحرک و پویایی دیپلماسی ایران در عرصه های منطقه ای و بین المللی ، ابراز امیدواری کرد مذاکرات پیش رو بین ایران و گروه 1+5 در راستای منافع کشور و مردم ایران قرین موفقیت باشد.

