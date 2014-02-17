90 هزار هکتار از اراضی شالیکاری گیلان زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی است

کاظم صفار حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت بیمه ای طی سال زراعی 91 -92 در استان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در این سال 28 نوع محصول شامل برنج، گندم، جو، کلزا، عدس، توتون، هندوانه، بادام زمینی، چای، مرکبات، زیتون، گردو، فندق، کیوی، انار، صنوبر، انواع دام سبک و سنگین، زنبور عسل، کرم ابریشم، انواع طیور و آبزیان زیر پوشش قرار گرفته اند.

وی اظهارداشت: آمارها گویای این مطلب هست که استان یک بهبود نسبی بیمه ای نسبت به سال زراعی گذشته داشته است.

مدیر صندوق بیمه کشاورزی گیلان گفت: سال زراعی گذشته از نظر تعداد بیمه گذار رشد 10 درصدی را در استان نشان می دهد.

وی همچنین افزود: از مجموع 135 هزار نفر بیمه گذار استان 102 هزار نفر در حوزه برنج بوده است.

صفار حمیدی تاکید کرد: کشاورزان گیلانی افزون بر 90 هزار اراضی شالیکاری خود را زیر پوشش بیمه قرار داده اند که این عدد نسبت به سال گذشته از حیث تعداد 12.6 درصد و به لحاظ سطح 9 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی اظهارداشت: در حالی که نسبت به سال زراعی 89 -90 از حیث تعداد 49.2 درصد و 38.2 درصد از نظر سطح رشد داشته است.

مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان گفت: در حال حاضر گیلان دارای 238 هزار هکتار مزارع شالیزاری است.

وی در ادامه برنج را محصول شاخص استان دانست و اذعان داشت: سال زراعی گذشته محصول برنج در دو مقطع ( مرحله خزانه و برداشت) دچار خسارت شد.

صفار حمیدی گفت: در مرحله خزانه به دلیل سرمای بهاره 20 هزار نفر دچار خسارت شدند که بیمه 28 میلیارد ریال غرامت به شالیکاران پرداخت کرد.

وی افزود: در مرحله برداشت محصول نیز به دلیل بارش های تابستانه شالیکاران دچار خسارت شدند که این خسارت بیشتر به دلیل ورس و پوسیدگی ناشی از خوابیدگی محصول برنج بوده است.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی گیلان اذعان داشت: در زمان بروز خسارت در هر شهرستانی اکیپی با حضور نمایندگان بانک کشاورزی، بیمه و جهاد کشاورزی تشکیل می شود.

وی افزود: این اکیپ ضمن بازدید میدانی از مزارع کشاورزی گزارشی اولیه از خسارت تهیه و در قالب صورتجلسه به استان ارجاع می دهد.

صفار حمیدی اظهارداشت: این صورتجلسه ها از سوی کارشناسان بیمه تحلیل و با داده های هواشناسی تطبیق یافته و در نهایت اجازه قبول درخواست از سوی بیمه گذاران به شرکت ها و شعب بانک کشاورزی داده می شود.

وی تصریح کرد: بیمه گذاران با در دست داشتن بیمه نامه و فرم درخواست برای غرامت به دفاتر بیمه و شعب بانک کشاورزی مراجعه می کنند.

صفار حمیدی اظهارداشت: در این مرحله کشاورزان زمان برداشت محصول خود را اعلام تا ارزیابان صندوق بیمه در زمان مقتضی که 48 ساعت قبل از برداشت محصول هست در زمین های زیر کشت حاضر و همه خسارت وارده به محصول را برآورد کنند.