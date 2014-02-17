مریلا زارعی جایزه خود را به دختر معلول کرمانشاهی تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر از کرمانشاه، "مریلا زارعی" بهترین بازیگر زن در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر که در سالن انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بارها در مراحل ساخت فیلم "چ" استعداد و هنرمندی بازیگران کرمانشاهی را دیدم.

زارعی گفت: امیدواریم در آینده در عرصه سینما و تئاتر بیشتر از بازیگران کرمانشاهی بشنویم.

این هنرمند سینمای کشور در پایان سخنانش با اهدا جایزه خود در این جشنواره به دختر معلول کرمانشاهی، اظهار داشت: در اینجا جایزه خود را به "زهرا"؛ دختر معلول کرمانشاهی که در این سرما و بارندگی، برای دیدن بنده به این سالن آمده اند، تقدیم کنم.

مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر استان کرمانشاه با حضور پیشکسوتانی از تئاتر و سینمای کرمانشاه همانند، "علی نصیریان"، " سعید راد"، " ابراهیم حاتمی کیا" و " مریلا زارعی" در سالن فرهنگی هنری انتظار در حال برگزاری است.