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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۱۰

در اختتامیه جشنواره فجر کرمانشاه/

مریلا زارعی جایزه خود را به دختر معلول کرمانشاهی تقدیم کرد

مریلا زارعی جایزه خود را به دختر معلول کرمانشاهی تقدیم کرد

مریلا زارعی، بهترین بازیگر زن سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، در اختتامیه جشنواره فجر کرمانشاه جایزه خود را به دختر معلول کرمانشاهی تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از کرمانشاه، "مریلا زارعی" بهترین بازیگر زن در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر که در سالن انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بارها در مراحل ساخت فیلم "چ" استعداد و هنرمندی بازیگران کرمانشاهی را دیدم.

زارعی گفت: امیدواریم در آینده در عرصه سینما و تئاتر بیشتر از بازیگران کرمانشاهی بشنویم.

این هنرمند سینمای کشور در پایان سخنانش با اهدا جایزه خود در این جشنواره به دختر معلول کرمانشاهی، اظهار داشت: در اینجا جایزه خود را به "زهرا"؛ دختر معلول کرمانشاهی که در این سرما و بارندگی، برای دیدن بنده به این سالن آمده اند، تقدیم کنم.

مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر استان کرمانشاه با حضور پیشکسوتانی از تئاتر و سینمای کرمانشاه همانند، "علی نصیریان"، " سعید راد"، " ابراهیم حاتمی کیا" و " مریلا زارعی" در سالن فرهنگی هنری انتظار در حال برگزاری است.

 

کد مطلب 2238421

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