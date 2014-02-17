مسئولان از استعدادهای سینمای ایران استفاده نمی کنند/ نقش تاثیرگذار "بنیاد فارابی" در سینما

به گزارش خبرنگار مهر، "علی نصیریان" پیشکسوت سینما و تئاتر کشور، عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر که در سالن انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: پس از 15 سال برای دومین بار است که به استان کرمانشاه سفر می کنم، پانزده سال پیش برای شرکت در جشنواره تئاتر به این شهر آمده بودم.

این پیشکسوت سینما و تئاتر ایران گفت: امروز با دیدن این همه جمعیت مشتاق هنر و نمایش در سالن، متوجه شدم که مردم کرمانشاه تا چه اندازه به هنر و سینما عشق می ورزند.

نصیریان افزود: استعدادهای بالقوه بسیاری در عرصه هنر و نمایش در کشور است، ولی متاسفانه از این استعدادها و پتانسیل ها به خوبی استفاده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه اقوام و فرهنگ های بسیار متنوعی در ایران زمین وجود دارد، گفت: هر قومی از ایران سرنوشت خاص خود را دارد که می توان از این ویژگی و پتانسیل ها بهترین آثار سینمایی را تهیه و تولید کرد.

این پیشکسوت سینما و تئاتر بیان داشت: جای دارد در اینجا از وزارت فرهنگ و ارشاد که جشنواره فیلم فجر را به استانها برده است، تشکر کنم زیرا با این کار مردم دیگر نقاط کشور نیز می توانند فیلم های فجر را مشاهده کنند.

نصیریان، نقش "بنیاد سینمایی فارابی" را سینمای کشور، مهم عنوان کرد و افزود: بنیانگذار سینمای پس از انقلاب را باید "بنیاد سینمایی فارابی" دانست، این بنیاد از ابتدا اقدام به ساخت فیلم های ارزشمند کرد که این امر تحول خاصی را در بحث نمایش و فیلم ایران به وجود آورد.

وی عنوان داشت: بسیاری از نیروهای مستعد و با انگیزه در را در سینمای ایران داریم، ولی سئوال من این است که چرا مسئولین از این نیروهای بالقوه استفاده نمی کنند.

این پیشکسوت سینما در پایان سخنان خود گفت: شما اگر در این دهه ها فیلم و تئاترهای قوی دیده اید، امکان داشت که با همین نیروهای بالقوه که از آنها استفاده نمی شود، قدرت سینمای و هنر ایران را چندین برابر کرد.

مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر استان کرمانشاه با حضور پیشکسوتانی از تئاتر و سینمای کرمانشاه همانند، "علی نصیریان"، " سعید راد"، " ابراهیم حاتمی کیا" و " مریلا زارعی" در سالن فرهنگی هنری انتظار در حال برگزاری است.