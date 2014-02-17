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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۱۹

احمدی در گفتگو با مهر:

حضور مجری غیر بومی ربطی به من ندارد/ چهره های ماندگار تاوقتی زنده هستند باید تجلیل شوند

حضور مجری غیر بومی ربطی به من ندارد/ چهره های ماندگار تاوقتی زنده هستند باید تجلیل شوند

شیراز – خبرگزاری مهر: استاندار فارس گفت: حضور مجری غیر بومی در مراسم چهره ماندگار فارس ربطی به من ندارد.

محمد احمدی  در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که به چه دلیل "جواد خیابانی" مجری برنامه تقدیر از چهره ماندگار بود، گفت: حضور این مجری ربطی به من ندارد و من بی گناه هستم.

وی در خصوص دلیل تقدیر از مدیر کل صدا و سیمای فارس تاکید کرد: کار درستی است چهره ماندگار تا زمانیکه زنده است از او تقدیر شود.

استاندار فارس در خصوص تجلیل از پیشکسوتان ورزش فارس افزود: جامعه ای که ورزش نداشته باشد نشاط ندارد و تقدیر از پیشکسوتان ورزش  تقدیر از نشاط وفعالیت های سالم جامعه است.

احمدی ادامه داد: کسانیکه در این عرصه ها بتوانند صاحب نام ونشان باشند تقدیر از آنها وظیفه ما است.

وی یادآور شد: در آینده نیز این برنامه ها برای فعالین عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... ادامه خواهد داشت.

استاندار فارس تاکید کرد: زمانی که این برنامه ها برگزار می شود دیگران متوجه می شوند که مسئولان قدر کارهای آنها را می دانند و آنها را تنها نخواهند گذاشت.

کد مطلب 2238427

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