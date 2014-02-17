به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین جشنواره داستان انقلاب عصر امروز، دوشنبه 28 بهمن در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم محسن مومنی شریف؛ رئیس حوزه هنری در سخنانی با اشاره به یاد و خاطره مرحوم امیر حسن فردی اظهار کرد: یکی از فلسفه های به وجود آمدن هنر در جهان، پرداختن به آرمان ها بود. انسان در زندگی خود جهانی را سرشار از اندوه و ملال می دید و داستان و قصه به او این امکان را می داد که به سمت آرمان هایش سوق پیدا کند.

وی ادامه داد: طبع حوزه هنری پرهیز از هیاهو و خوستایی های رایج است. در اینجا بزرگانی بوده و هستند که تنها وقتی که از میان ما می روند جامعه به عظمت آنها پی می برد. در مورد مرحوم فردی نیز وقتی پیام مقام معظم رهبری درباره درگذشت ایشان منتشر شد، بسیاری تازه پی بردند که او که بوده است.

مومنی افزود: امروز شهید آوینی طرفداران زیادی دارد و البته خیلی هم خود آوینی بین شده اند. به این افراد می گویم که بد نیست با سیره او کمی بیشتر آشنا شوند. آوینی کسی بود که تا قبل از شهادتش کمتر کسی او را می شناخت و کمتر کسی می دانست که او صاحب آن صدای آسمانی در مجموعه روایت فتح است. سیره او پرهیز از خودستایی ها بود و این مساله امروز هم افتخار حوزه هنری است. اینجا محل حضور افرادی است که مقام معظم رهبری در موردشان اظهار داشته اند: اگر شاعر بودم در مدح آنها شعر می سرودم.

رئیس حوزه هنری در ادامه با انتقاد از جریان هایی که سعی دارند حوزه هنری را مجموعه ای در رکود معرفی کنند گفت: ما در حوزه هنری از سر و صدا ایجاد کردن پرهیز داریم ولی افرادی از این منش و رفتار ما سوء استفاده می کنند و با قضاوتهای اشتباه خود ذهن مردم و جامعه را نسبت به ما خراب می کنند. افتخار ما این است که در روزهایی که همه طرف به ما هجمه می شد؛ از صدای آمریکا گرفته تا برخی که در داخل به نام انقلاب کار می کنند؛ به خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و ایشان پس از قرائت گزارش کار حوزه هنری که توسط دفتر ایشان تهیه شده بود، فرمودند: وقتی این گزارش را خواندم سجده شکر به جا آوردم.

مومنی تصریح کرد: البته ما می دانیم که فاصله کارمان با خواست ایشان بسیار زیاد است اما یادمان نرود که ایشان در اوج آن همه جفا به حوزه هنری این جمله را فرمودند. امیدوارم که همه ما حواسمان به این مساله باشد. ما اینجا وارث خون شهداییم اما هر ساله و به مناسبت جشنواره فیلم فجر دوستان فرصت ابراز ارادت به حوزه پیدا می کنند و از انصاف خارج می شوند. اتفاقا باید بگویم که حوزه مکانی برای نقد و آزاد اندیشی واقعی است و نامش را از سنت جاری در حوزه های علمیه به ارث برده است. قبل حضور من و در زمان آقای زم و بنیانیان این سنت آزاد اندیشی حفظ شد و من هم به آن احترام می گذارم.

وی در پایان تصریح کرد: حوزه هنری به همه کسانی که در راستای گفتمان انقلاب اسلامی هستند خدمت می کند اما از سایرین هم می خواهم که تقوا را رعایت کنند. آوینی را هم تقوا و انصاف بود که آوینی کرد و گرنه یادمان باشد نوری زاد هم می خواست آوینی شود اما مخملباف دست چندم شد.