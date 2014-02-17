عوامل فيلم سينمايي "خانه اي كنار ابرها" در يزد تجليل مي شوند

سيدناصر امامي ميبدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلم سینمایی "خانه ای کنار ابرها" به نویسندگی و کارگردانی سید جلال دهقانی اشکذری و تهیه کنندگی روح الله برادری که در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور داشت، با حضور جمال شورجه مشاور کارگردان، امامی میبدی رئیس حوزه هنری یزد و دیگر مسئولان فرهنگی هنری استان در سینما تک یزد اکران و از عوامل سازنده آن تجلیل خواهد شد.

وي افزود: در این مراسم که با همکاری حوزه هنری یزد برگزار می شود، دو نفر از بازیگران اصلی و دیگر عوامل یزدی این فیلم حضور خواهند داشت.

امامي ميبدي يادآور شد: این فیلم دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه بخش نگاه نو سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر را دریافت کرده است.

وي افزود: هدایت هاشمی، حامد کمیلی، آفرین عبیسی و نگار عابدی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

به گزارش مهر، دهقانی اشکذری پیش از این چهار تله فیلم به نام‌های "هدیه‌ای برای آسمان"، "دویدن برای پشیمانی"، "همه روزها" و "مسابقه" را در کارنامه دارد.

فیلم سینمایی "خانه ای کنار ابرها" سه شنبه 29 بهمن ماه در دو سانس 17 تا 19 و 19 تا 21 در سالن قرمز سینما تک یزد برای سینماگران و هنرمندان یزدی اکران می شود و در ادامه گفتمانی با حضور عوامل برگزار و از آنان تجلیل خواهد شد.