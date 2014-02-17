به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن عصر امروز پس از بررسی دوباره دلایل شکست تیم ذوب‌آهن اصفهان مقابل فجر سپاسی شیراز و نتایج اخیر تیم اصفهانی، بازیکنان و اعضای کادر فنی خود را جریمه کردند.

اعضای هیئت مدیره ذوب‌آهن تصمیم گرفتند که بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم خود را به مبلغ 20 درصد از قراردادهای آنها جریمه کنند.

ذوب‌آهن در هفته‌های گذشته نتایج بسیار بدی کسب کرده و در حال حاضر یکی از مدعیان سقوط به لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به شمار می‌رود.

جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن شامگاه یکشنبه بعد از شکست تیم اصفهانی مقابل فجر سپاسی شیراز در ساختمان باشگاه ذوب‌آهن واقع در ساختمان شفق برگزار شد.

در این جلسه، سعد محمدی، مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن و آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن و سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه اصفهانی حضور داشتند.

این جلسه با حضور مجتبی تقوی، سرمربی تیم ذوب‌آهن بوده و ذوبی‌ها در این جلسه به بررسی مشکلات ذوب‌آهن و دلایل نتایج اخیر این تیم پرداختند.

گفته می‌شود دیدار با فجر سپاسی، آخرین فرصت باشگاه ذوب‌آهن به مجتبی تقوی، سرمربی ذوب‌آهن بوده که شکست در این بازی، باعث تغییر موضع ذوبی‌ها شده است.

ذوب‌آهن شامگاه گذشته در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مقابل فجر سپاسی شیراز متحمل شکست شد.