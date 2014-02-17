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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۹

لیگ برتر بسکتبال؛

پیروزی نمایندگان اصفهان در آغاز پلی‌آف

پیروزی نمایندگان اصفهان در آغاز پلی‌آف

مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با شکست دانشگاه آزاد در دیدار خانگی برابر ماهان و پیروزی ذوب‌آهن اصفهان مقابل صنایع پتروشیمی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  مرحله پلی‌آف شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور  از امروز دوشنبه با حضور هشت تیم برتر مرحله دوره‌ای آغاز شد. در این مرحله از رقابت‌ها تیم‌های اول، سوم، پنجم و هفتم جدول رده‌بندی مرحله دوره‌ای در قالب گروه A و تیم‌های دوم، چهارم، ششم و هشتم هم در قالب گروه B دیدارهای خود را برگزار می‌کنند.

بر این اساس در آغاز این مرحله از مسابقات و از گروه A تیم دانشگاه آزاد که در پایان مرحله دوره‌ای عنوان سوم را از آن خود کرده بود در تالار بسکتبال آزادی به مصاف ماهان اصفهان رفت اما نتیجه این بازی را واگذار کرد. شاگردان مهران شاهین‌طبع در مرحله دوره‌ای و از مجموع دو دیدار رفت و برگشت نیز تنها صاحب یک برد شده بودند.

از گروه B مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور نیز تیم ذوب‌آهن اصفهان در دیدار خانگی موفق شد صنایع پتروشیمی را با 20 اختلاف امتیاز شکست دهد. شاگردان فرزاد کوهیان در هر دو دیدار رفت و برگشت مرحله دوره‌ای نیز مقابل این تیم صاحب برتری شده بودند.

نتایج به دست آمده در دو دیدار برگزار شده از گروه A و B مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

گروه A
* دانشگاه آزاد 69 - ماهان اصفهان 74

گروه B
* ذوب‌آهن اصفهان 71 - صنایع پتروشیمی ماهشهر 51
 

هفته نخست از مرحله پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با دو دیدار به پایان می‌رسد. برنامه این دیدارها در حال جریان است، به این شرح است:

گروه A
* پتروشیمی بندرامام - هفت الماس قزوین

گروه B
* مهرام تهران - همیاری زنجان

کد مطلب 2238439

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