بهمن سپهري موسيقي فيلم هوو را مي سازد / مولانا در مرحله پيش توليد است



عليرضا داود نژاد و رضا عطاران پشت صحنه هوو

عليرضا داوودنژاد كارگردان فيلم هوو در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" با بيان مطلب فوق گفت: اين فيلم هم اكنون در مراحل نهايي تدوين، توسط مصطفي خرقه بوش در استوديو عروج فيلم قرار دارد و بهمن سپهري ساخت موسيقي فيلم را شروع كرده است.

اين فيلم داستاني مردي را به تصوير مي كشد كه به دنبال نياز عاطفي خود در مسيرهاي مختلفي قرار مي گيرد و در اين راه با مشكلات فراواني مواجه مي شود.

عوامل فيلم "هوو" عبارتست از كارگردان: عليرضا داوودنژاد، مدير فيلمبرداري: مجتبي رحيمي، صدار بردار: امين ميرشكاري، طراح صحنه و لباس: شيرين شازده احمدي، مدير توليد: جواد شفق، عكاس: حيدر رضايي و بازيگران: رضا عطاران، سپيده اعلاي، محمدرضا داوودنژاد، علي صادقي، رضا داوودنژاد، مريم كاوياني، رعنا آزادي ور و با حضور احترام سادات حبيبيان و تهيه كننده شركت خط و موج .

وي در خصوص ساخت اثر ديگر خود، فيلم "هشت پا" به خبرنگار ما گفت: اين فيلم مدتي است پروانه نمايش گرفته است و احتمالا آبان ماه اكران مي شود.

داوود نژاد در ارتباط با فعاليت جديد خود گفت: هم اكنون مراحل پيش توليد فيلم "مولانا" را پشت سر مي گذارم.