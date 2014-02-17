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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۳۷

کمانه:

دولتی شدن فوتبال اقتدار تیم ها را گرفته است

دولتی شدن فوتبال اقتدار تیم ها را گرفته است

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان فارس گفت: دولتی شدن فوتبال اقتدار تیم ها را گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا کمانه شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت چهره ماندگار عرصه ورزش و فرهنگ استان فارس در پاسخ به انتقاد مجری برنامه( جواد خیابانی) در خصوص وضعیت تیم های برق و فجر شهید سپاسی شیراز افزود: بعد از مدت ها که به ورزش فارس باز گشتم متوجه شدم  که فوتبال برق و فجر با گذشته تفاوت فراوانی کرده است.

وی ادامه داد: البته تمامی تلاش خود را برای جلب رضایت مردم ورزش دوست شیراز کرده ایم.

کمانه با بیان اینکه تجلیل از فعالین عرصه ورزش و فرهنگ لازم است، گفت: باید از فعالین این عرصه تجلیل شود تا دیگران نیز برای ادامه فعالیت های خود مشتاق شوند و این وظیفه همگان است که از کسانیکه عمر خود را در راه توسعه فرهنگ و ورزش جامعه می گذارند تجلیل شود.

محمد باقر کشفی به عنوان چهره ماندگار ورزش و فرهنگ فارس معرفی شد.

کد مطلب 2238440

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