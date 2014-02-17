راهیابی نويسنده اردبيلي به جمع برگزيدگان جایزه ادبي "يوسف"

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان كوتاه "يك ماهي در امتداد سطر آخر" نوشته رضا كاظمي از اساتيد و هنرمندان حوزه هنري استان اردبيل با راي هيئت داوران در جمع آثار برگزيده جایزه ادبی "یوسف" قرار گرفت.

این اثر از بین 749 داستان کوتاه دفاع مقدس که توسط 244 نویسنده که آثارشان در 29 مجموعه به صورت مستقل یا مشترک در سال‌های 90 و 91 به چاپ رسیده بود، انتخاب شد.

ششمین دوره جایزه ادبی یوسف، روز چهارشنبه 30 بهمن ماه جاری با معرفی 34 نویسنده برتر حوزه داستان کوتاه دفاع مقدس به کار خود پایان خواهد داد.

در حوزه آثار چاپیِ جایزه ادبی یوسف، 12 نویسنده برگزیده اول تا سوم و پنج اثر شایسته قدردانی و در بخش آثار چاپ نشده هم، 22 داستان‌نویس برگزیده اول تا سوم و 19 نفر شایسته قدردانی معرفی خواهند شد.



آیین پایانی ششمین جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس یوسف از ساعت 9.30 دقیقه چهارشنبه 30 بهمن در سالن اسوه به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، نبش بهار جنوبی، جنب بانک تجارت برپا می‌شود.

درخشش هنرمندان اردبيل در جشنواره كاريكاتور توريسم تركيه

همچنین هنرمندان كاريكاتوريست اردبيلي با راهیابی به مرحله نهايي جشنواره كاريكاتور توريسم تركيه خوش درخشیدند.

در پنجمين دوره اين جشنواره كه همه ساله توسط وزارت گردشگري تركيه و دانشگاه آناتولي اين كشور برگزار مي شود، آثار شهرام رضايي و سهراب خيري از هنرمندان كاريكاتوريست اردبيل در جمع 126 اثر راه يافته به مرحله نهايي اين جشنواره قرار گرفت.

انتشار کتاب "در آفريقا همه چيز سياه است" در اردبیل

دومين مجموعه داستان ساسان ناطق با عنوان "در آفريقا همه چيز سياه است" و با موضوع دفاع مقدس در اردبیل منتشر شد.

ناطق در اين مجموعه داستان با نگاه و روايتي بينابيني، موقعيت هاي جديدي از جنگ در خاكريزهاي ايران و عراق را به تصوير مي كشد.

اين كتاب با داستان های "كسي به مرده ها لگد نمي زند"، "در آفريقا همه چيز سياه است"، "خط" و "كراوات" با قيمت 35 هزار ريال توسط انتشارات شهرستان ادب روانه بازار كتاب شده است.